Incredibil: Becali a spus tot! Toni Petrea e cel mai prost platit antrenor din Liga 1! Si cluburile din B isi platesc mai bine antrenorii! Cat ia Petrea pe luna

Toni Petrea incaseaza de 5 ori mai putin in fiecare luna decat Florinel Coman sau Florin Tanase!

Antrenorul liderului din Liga 1 are salariu 4000 de euro pe luna. La Steaua, in liga a 3-a, Daniel Oprita castiga 5 000 de euro la fiecare 30 de zile. Detaliile din contractul lui Toni Petrea au fost dezvaluite chiar de Gigi Becali!

Patronul FCSB s-a folosit de dezvaluirile zilei, legate de contractele de la Steaua, pentru a lovi din nou in echipa de fotbal a CSA. Becali e sigur ca ros-albastrii din C vor mai petrece un an la nivelul ligii a 3-a.

"Toni Petrea are 4000 de euro salariu, deci in divizia C Oprita are 1000 in plus. Nu ma mai supar cu nimic, se intampla niste lucruri anormale de-ti vine sa razi! Ce cauta Armata sa aiba fotbal? Pentru ce sa cheltuiasca 1 milion din bugetul statului sa faca fotbal? Dar de ce sa ia echipa de liga a 4-a si de liga a 3-a cate un milion pe an?! O sa mai ramana inca un an in liga a 3-a, ca o sa aiba finala cu mine!", a spus Becali la PRO X.