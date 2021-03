Da o lovitura majora, desi era pe lista neagra la FCSB! Becali nu-i prelungeste contractul. Va castiga de 3 ori mai mult la viitoarea echipa

Pentru el, viitorul la FCSB se opreste pe 30 iunie!

Grecul Soiledis nu va primi o propunere de prelungire a contractului sau cu ros-albastrii. Desi era printre jucatorii placuti de Becali, Soiledis s-a accidentat in primavara anului trecut si a prins apoi cu greu pana si lotul de etapa, odata cu revenirea la potentialul sau fizic cel mai bun. Fotbalistul adus de la Botosani nu va continua la FCSB dupa terminarea acordului actual, care expira la finalul lui iunie.

Conform Fanatik, Soiledis e aproape sa dea o lovitura importanta si sa prinda un contract in Emirate! Agentii sai lucreaza deja la un deal care sa-i aduca 700 000 de euro in urmatoarele doua sezoane.



Fundasul stanga de 30 de ani a mai trecut in cariera pe la Olympiakos si AEK Atena, iar in Liga 1 a impresionat la FC Botosani, inainte sa ajunga in schimbul a 75 000 de euro la FCSB. In acest sezon, are doar doua aparitii pentru liderul din Liga 1, una in campionat si una in preliminariile Europa League. Soiledis a fost folosit si fundas central de Becali, care l-a considerat potrivit intr-un anumit context si in centrul defensivei.

In prezent, Soiledis are un contract de 12 000 de euro pe luna la FCSB, aproape de 3 ori sub ce ii propun arabii.