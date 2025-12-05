Una caldă, alta rece pentru Umit Akdag înainte de barajul Turcia – România pentru Mondial

Dacă va trece de Turcia, tricolorii se vor înfrunta cu câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia.

Umit Akdag a ajuns pe lista unei echipe importante din Turcia, dar s-a accidentat

Barajul cu Turcia este programat pe 26 martie, urmând ca finala barajului, în cazul în care tricolorii se vor califica, să aibă loc pe 31 martie.

România și Turcia nu vor fi adversare doar la baraj. Cele două naționale se luptă și pentru Umit Akdag, jucătorul cu dublă cetățenie, turco-română. Fundașul central s-a născut la București din părinți turci, iar la nivel de juniori a reprezentat România. Akdag și-a făcut apariția pentru naționala de tineret și la Campionatul European U21 din vara trecută.

Mircea Lucescu îl vrea pe Umit Akdag și la prima reprezentativă, însă fotbalistul speră că va reuși să ajungă la naționala mare a Turciei.

Până la baraj, fundașul care îi este coleg lui Ianis Hagi la Alanyaspor a primit o veste bună, dar și una extrem de proastă.

Jurnalistul turc Yunus Emre Sel a dezvăluit că Umit Akdag este pe lista celor de la Trabzonspor, care îl vor pe fundașul cu dublă cetățenie pentru a consolida compartimentul defenisiv, dar și pentru a crește numărul jucătorilor turci din lot.

”Umit Akdag este un nume aflat pe lista lui Trabzonspor pentru rotația jucătorilor autohtoni. De asemenea, Trabzonspor are și fundași pe care îi urmărește în zona Asiei”, a anunțat Yunus Emre Sel.

