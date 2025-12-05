„Minerul” Aurel Pîrtea (37 de ani) va disputa, în această seară, un meci important în cariera sa, la Moscova, împotriva luptătorului de MMA rus Alexey Makhno (35). Duelul se desfășoară la categoria „lightweight” („ușoară”).

Aurel Pîrtea versus Alexey Makhno, duel de foc la Moscova

Pîrtea i-a analizat profilul oponentului său, la „Poveștile Sport.ro”, și s-a arătat încrezător că poate ieși învingător. „Minerul” este un sportiv specializat în lupta la sol, în timp ce adversarul său preferă să se bată din picioare.

„Adversarul meu este Alexey Makhno. Este un luptător căruia îi place lupta în picioare. Este striker, așa numim noi: strikeri și grappleri. Eu sunt mai mult grappler. Are un high kick violent cu piciorul din față.

Trebuie să fiu atent la acest picior. În rest, cred că o să îl duc la sol și cred că voi câștiga lupta finalizându-l (n.r.- prin submission).

Pîrtea: „Sunt însă tot timpul pregătit”

(n.r.- cu cât timp înainte pleacă la Moscova pentru a se acomoda) O să plec cu 6 zile înainte pentru că a fost o luptă din scurt. M-au anunțat doar de 4 săptămâni, nu am avut un timp de pregătire total. Eu sunt însă tot timpul pregătit.

Mi-au schimbat categoria și nu trebuie să slăbesc 17 kilograme. O să slăbesc doar 10 kilograme. Sunt hotărât că pot să iau meciul și nu o să fie nicio problemă”, a declarat Aurel Pîrtea, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Cei doi sportivi au un palmares echilibrat la nivel profesionist în MMA. Aurel Pîrtea are 28 de victorii și 16 eșecuri. Alexey Makhno are același număr de înfrângeri și un succes în plus.

