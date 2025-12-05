Vezi Oferta Superbet pentru etapa #15 și alege inspirat!

Igor Thiago, sezon de vis

Crescut de Cruzeiro, adus de Ludogoreț în Europa, șlefuit de Club Brugge și transferat de Brentford în vara lui 2024 pentru 33 de milioane de euro, sud-americanul trăiește în această stagiune cele mai frumoase momente ale carierei și e luat în calcul pentru lotul Braziliei la Cupa Mondială din 2026.

După un an de adaptare, Thiago s-a integrat perfect în sistemul lui Brentford, iar primele 14 etape l-au transformat în al doilea golgheter al campionatului, după Erling Haaland: 11 goluri înscrise, toate din interiorul suprafeței de pedeapsă. Iar eficiența sa este una remarcabilă, cu 11 goluri venite dintr-un total de 32 de șuturi spre poartă și 19 pe poartă, cu o frecvență de un gol la fiecare 103 minute petrecute pe teren. Și cinci venite de la punctul cu var.

Sâmbătă, Igor Thiago și Brentford merg pe Tottenham Stadium din Londra pentru duelul cu Tottenham Hotspur, echipă cu care se află la egalitate de puncte, 19, pe locul al 11-lea. Ce va mai reuși talentatul vârf brazilian?

