"Nu marchezi, PLECI! Nu mai stau de experimente cu nimeni!" Gigi Becali, CATEGORIC cand a fost intrebat de atacantii de la FCSB! Ce se intampla cu Vukusic si Buziuc

Gigi Becali nu este dispus ca jucatorii lui sa se adapteze greu la FCSB.

Latifundiarul din Pipera nu este multumi de Ante Vukusic, atacantul croat adus iarna acesta in varsta de 29 de ani. El nu a marcat niciun gol in cele 4 meciuri la FCSB jucate, chiar daca anul trecut a fost cel mai bun marcator in Slovenia si a inscris 26 de goluri pentru NK Olimpija.

Alexandru Buziuc, care a fost adus vara trecuta de la Academica Clinceni nu a reusit nici el sa inscrie vreun gol in cele 18 meciuri jucate pentru ros-albastri.

Gigi Becali a fost radical si a spus ca este dispus sa se desparta in vara de jucatorii care nu dau randament.

"La FCSB, daca nu marchezi goluri ca atacant pleci. Nu mai stau de experimente cu nimeni. La vara, tragem linie si cine vad eu ca nu este peste linie, atunci ne despartim. Joci pe la echipa a doua, incerci sa dai goluri macar acolo. Dar, daca tu nici acolo nu o sa dai goluri, atunci ce pretentii sa mai am de la tine la prima echipa? Nu ma apuc sa dau nume acum, dar nu merge sa vii la FCSB si sa nu dai nici trei goluri", a spus Gigi Becali pentru ProSport.

