IREAL! AS Roma, o noua gafa de proportii! Antrenorul a facut mai multe schimbari decat cele permise si echipa va pierde cu 3-0 la 'masa verde'

AS Roma a comis-o din nou in Italia si va fi sanctionata.

AS Roma a intalnit-o pe Spezia in optimile din Cupa Italiei. Dupa 90 de minute, partida s-a terminat la egalitate si a intrat in prelungiri.

Roma a incasat doua eliminari in prelungiri, iar Spezia a reusit sa dea lovitura in minutele 107 si 119, prin Verde, respectiv Saponara si sa se califice in sferturile competitiei.

Cu toate acestea, rezultatul meciului va fi altul si anume 3-0 pentru Spezia. Decizia urmeaza sa fie luata la 'masa verde', deoarece Paulo Fonseca a efectuat mai multe schimbari la AS Roma decat permite regulamentul.

In timpul regulamentar, AS Roma a facut trei schimbari, iar in prelungiri Fonseca a trimis in teren alti trei jucatori.

FIFA permite o inlocuire suplimentara in prelungirile partidei, insa aceasta regula nu se aplica si in Cupa Italiei. Mai mult, Football Italia anunta ca nu este nici rolul arbitrului sau celui de-al patrulea oficial sa avertizeze clubul in astfel de situatii.

"Daca exista o problema, vom avea timp sa discutam intern. Da, este o problema", fost reactia lui Paulo Fonseca la finalul jocului, cand a fost intrebat de cele 6 schimbari efectuate.

AS Roma nu e la prima astfel de greseala. In prima etapa din Serie A a acestui sezon, impotriva Veronei, Fonseca l-a titularizat pe Amadou Diawara, jucator care nu era pe lista principala si implicit nu avea drept de joc. AS Roma a pierdut acel meci cu 3-0 la 'masa verde'.