BREAKING NEWS | Djokovic, asaltat cu oferte din Turcia! "E sunat incontinuu de Sumudica!" Mijlocasul campioanei e dorit de Rizespor: CFR Cluj, gata sa faca reducere la PRET

Damjan Djokovic (30 de ani) are sanse tot mai mici sa continue la CFR Cluj.

Mijlocasul croat are mai multe oferte din Turcia, unde este dorit in prezent de Kayserispor si Rizespor.

Marius Sumudica a semnat cu Rizespor un contract pe un sezon si jumatate si l-a pus deja in varful liste de transferuri pe Djokovic. Croatul a fost dorit de Sumudica si la Gaziantep.

"Mijlocasul este sunat incontinuu in ultimele zile de catre Marius Sumudica", scriu jurnalistii de la Fanatik.

Potrivit sursei citate, CFR Cluj ar fi dispusa sa lase din pretul lui Djokovic si transferul la Rizespor are sanse mari sa se faca.

Initial au cerut 700.000 de euro pentru el, insa transferul s-ar putea realiza in schimbul a aproximativ 500.000 de euro.

Edi Iordanescu nu este deloc incantat de faptul ca ar putea sa il piarda pe Djokovic.

"Djokovic e un jucator care a dus in multe momente greul alaturi de alti jucatori foarte importanti din vestiar. A fost implicat in bataliile grele ale CFR-ului, are maturitate, experienta. Ar fi o pierdere imensa", a spus antrenorul CFR-ului.

Trei titluri de campion si o Supercupa a Romaniei a castigat Djokovic in Gruia. In prezent este unul dintre cei mai valorosi jucatori din echipa, fiind cotat la 1,6 milioane de euro pe Transfermarkt.