Gabriela te face fericit! :) Cea mai frumoasa iubita de fotbalist din lume! Surpriza totala: cu cine se iubeste

Iti mai vine sa pleci de acasa cand ai o asemenea bucurie de langa tine? :)

Gambianul Ali Sowe e cel mai norocos fotbalist din lume. Cel putin asta cred bulgarii! Atacantul lui TSKA Sofia se iubeste cu un model superb. Gabriela Krekmanova il face fericit, iar asta se vede in jocul sau. Sowe e unul dintre cei mai importanti jucatori de-ai adversarei CFR-ului. E asteptata la Cluj, in meciul din grupele Europa League!



Varful de 26 de ani, trecut pe la Chevo, Pescara sau Lecce, are meciuri in Serie A si Serie B, iar din 2018 e la Sofia. S-a numarat constant printre marcatorii importanti ai lui TSKA.