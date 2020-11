Probleme pentru FCSB dupa victoria de la Medias! Cat vor lipsi de pe teren Man si Tanase si ce se intampla cu Florinel Coman

Echipa antrenata de Toni Petrea i-a pierdut pentru perioada urmatoare pe cei mai in forma fotbalisti din Liga 1.

Dennis Man si Florin Tanase au parasit terenul din cauza unor probleme musculare in meciul castigat cu 3-2 la Medias.

Conform as.ro, Tanase este suspect de ruptura musculara la coapsa stanga si va lipsi de pe teren aproximativ trei saptamani, ratand astfel meciurile cu rivalele la titlu ale FCSB-ului, CFR Cluj si Universitatea Craiova.

Sursa citata noteaza totodata ca ,in cazul lui Dennis Man, primele informatii indica faptul ca este suspect doar de o intindere, dar care il va tine departe de teren in jur de doua saptamani.

Vestile rele nu se opresc insa aici pentru echipa lui Gigi Becali. Accidentat in meciul din preliminariile Europa League cu Backa Topola, Florinel Coman mai are de asteptat pana sa isi faca revenirea in echipa lui Toni Petrea.

Desi managerul ros-albastrilor, Mihai Stoica, anuntase in urma cu o saptamana ca fotbalistul venit de la Viitorul va reveni la antrenamentele echipei in scurt timp, se pare ca acest lucru se va intampla in cele din urma abia in decembrie, conform jurnalistilor de la Gazeta Sporturilor.