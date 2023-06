Mihai Stoica, atacat dur: "Domnul ex-pușcăriaș să se uite în grădina pe care o păstorește. Ce face el se numește body shaming"

Mihai Stoica s-a arătat deranjat de faptul că staff-ul naționalei U21 a apărut la imn cu pantaloni scurți și tricouri, dar și de faptul că unul dintre medici a fost surprins cu burta neacoperită complet de tricou.

Adrian Motoacă, mesaj dur pentru Mihai Stoica: ""Domnul ex-puscăriaș să se uite în grădina pe care o păstorește"

Adrian Motoacă, specializat în medicină sportivă, care a lucrat la cluburi precum FC Viitorul, Dinamo, Unirea Slobozia sau Dunărea Călărași, a reacționat dur după declarațiile făcute de Stoica la Orange Sport. Medicul îl acuză pe oficialul FCSB de "body shaming" și susține că a trecut printr-un moment asemănător cu Dusan Uhrin, când lucra la clubul din Ștefan cel Mare.

"Nu trageți în mesager !"

Vedeam deunăzi cum domnul manager al FCSB - cel mai bine îmbracat de la echipa de Liga 1 menționată, omul care decide "moda" la echipă, mare critic literar si ilustru designer vestimentar (a se vedea poza in care domnul M.Stoica aducea în exclusivitate pe stadioane moda "Trash bucket" de pe podiumurile penitenciarelor din România), s-a luat de "chiloții" staffului Echipei Nationale a României.

Prima oara te iei de Manchester City in aeroport, că de ce nu vin la pantaloni cu dunga pe mijloc...acum vrei să dai moda la Echipa Națională...ntz, urât domn'le ... foarte urât !

Vreau sa ma întelegeți din start ca nu vreau sa comentez nimic despre colegii staffurilor medicale (care oricum sunt luați în derâdere sau batjocura pe la fiecare echipa).

Dar domnul ex-puşcariaş (ex-con cum ar zice poporul nostru "pretin" şi "vecin" american) ar trebui să se uite in gradina pe care o "pastoreşte" înainte să împroaşte cu noroi în stânga si în dreapta, fară a râde de burțile domnilor medici, maseuri sau kinetoterapeuti, pentru că ştiința si priceperea lor nu stă în aspectul fizic (drept dovada poza cu membrul staffului medical FCSB), aceştia, de cele mai multe ori nefiind sportivi de performanță!

Mă simt consternat, pentru că în perioada mea la FC Dinamo - d'nul "antrenor" Dušan Uhrin Jr (alt "ilustru" sportiv şi manager care nu jucase decât tenis sau baschet in viața lui şi antrenase maxim vreo 3 echipe) râdea des de ghetele mele cu filet de culoare portocalie, numindu-mă bufon sau circar de față cu jucatorii sau membrii staff'ului, deşi ghetele fiind un accesoriu mai mult decat obligatoriu si util pe terenurile de iarbă (mai ales pe ploaie sau îngheț)!

Cum pot astfel de "specimene", fară nici cea mai mica pregatire, de multe ori nici macar pe latură sportivă... ca să nu mai vorbesc de cea medicală , să comenteze la adresa unor oameni cu o pregatire NET SUPERIOARA (în ani buni de facultate si pregatire) şi cu scoli de rang mult mai înalt decât "facultățile" terminate de aceştia pe la Jilava sau Rahova .... ???

Atât din România... Țara unde un medic, kineto sau maseur încaseaza pe la echipe o "batjocura" de salariu mai mic de foarte multe ori decât cel mai slab jucator care freaca o bancă de rezerve ...

Suntem mici, dar devenim invizibili in lume cu astfel de atitudini şi cu o presă căreia îi pasa mai mult de invitați foşti puşcariaşi decât de oameni cu pregatire, pe care i-ar putea invita in emisiuni radio şi Tv pentru a aduce un plus de informatie buna şi corectă despre sport, pregatire fizică sau vitaminizare !

#sickabout #Liga1 #managerulgaleata #omuldinWCdinfundulcurtii

O stiti p'aia cu "Râde ciob de oala spartā? " ...sau ar trebui spus Gāleatā ???

CUM AR FI SĀ RÂDEM SI NOI DE DVS. DOMNILOR CU 2 CLASE MAI MULT CA TRENUL, CARE VĀ DATI MARI MANAGERI SI SPECIALISTI SPORTIVI !?!?

PS: la cererea publicului am să revin şi cu episodul 2", este mesajul postat de Adrian Motoacă pe pagina sa de Facebook.

"Ceea ce face domnul Mihai Stoica se numește body shaming"

Ulterior, Motoacă a revenit cu un comentariu în care l-a acuzat pe Mihai Stoica de body shaming.

"Ceea ce face domnul M.Stoica se numeşte "body shaming" . Body shaming-ul a devenit o problemă serioasă în societatea noastră. Disprețul față de corpul fizic este definit de bodyshaming.org ca fiind „declarații și atitudini nepotrivite, negative, față de greutatea sau dimensiunea altei persoane”.

Este o formă de batjocorire și poate duce la probleme psihologice și de sănătate. Acest act are loc în trei moduri principale, criticându-te pe tine, criticând pe altcineva face-to-face și criticând pe altcineva fără ca el să știe", a mai scris Motoacă.

Ce a spus Mihai Stoica despre staff-ul naționalei U21

"N-am înţeles un singur lucru. Jucătorii și staff-ul au venit îmbrăcați elegant, dar la imn au stat în pantaloni scurţi, cu ciorapi negri și albi. Asta e echipa naţională?

Ce înseamnă asta? Chiar nimeni nu poate să se uite la ei și să le zică să îşi pună pantaloni lungi? La imn nu poţi să te prezinti în chiloţi. Nu arată bine! Nu se poate, nu e normal!", a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport.