Noi tensiuni la antrenamentele lui Dinamo: "A fost un eveniment neplacut! Se stie despre cine este vorba!" Cum a reactionat clubul

Fostul medic al lui Dinamo, Adrian Motoaca, a dezvaluit ca a fost agresat miercuri la Saftica de Marius Iorga.

Motoaca fusese initial de acord sa ia parte la meciul de Cupa Romaniei cu Viitorul, pentru ca Dinamo sa nu piarda partida la "masa" verde. Ulterior insa, dupa ce a vazut conditiile precare de pregatire de la baza de la Saftica, acesta a anuntat ca nu se mai pune problema de o coloaborare.

Mai mult decat atat, Motoaca a dezvaluit un episod petrecut la antrenamentul de miercuri. Conform acestuia, unul dintre scouterii lui Dinamo, Marius Iorga, a avut un un comportament agresiv la adresa fostului medic al clubului.

"Am stat, am dat noroc, dar a mai fost un eveniment neplacut cu unul din romani, care stau printre spanioli. I-am spus lui Cosmin Contra despre acest eveniment petrecut de fata cu cei patru spanioli si acest roman. Mai mult decat o ridicare de ton, o invitatie la dans, intre ghilimele.

Eu am venit sa ajut, nu sa caut scandal. Am venit sa te ajut si tu imi impui ca ori am venit si merg asa, ori am venit si tac din gura. Agresiv verbal si cu gest. Dumneavoastra daca vorbiti pe un ton mai ridicat cu un interlocutor si acela vine spre dumneavoastra si intra cu umarul in dumneavoastra, cum interpretati gestul? Al unui roman, de fata cu patru spanioli!

Au fost de fata persoane, a fost Marco Ehmann, kinetoterapeutul Catalin Andrei, patru spanioli si acest roman, deci se stie despre cine este vorba", a dezvaluit Motoaca, potrivit DigiSport.

Oficialii lui Dinamo au dezmintit insa dezvaluirile lui Adrian Motoaca prin intermediul site-ului oficial al clubului. In acest comunicat se prezinta declaratiile lui Rufo Collado, Marco Ehmann, care au asistat la aceasta discutie dintre Iorga si Motoaca, dar si a scouterului dinamovist.

"Conducerea sportiva a echipei Dinamo Bucuresti precizeaza prin intermediul site-ului oficial www.fcdinamo.ro ca in cantonamentul de la Saftica nu a existat un conflict fizic sau verbal intre Adrian Motoaca (medic, prezent la antrenamentul de ieri dimineata al echipei noastre) si Marius Iorga (membru al departamentului de scouting al clubului), asa cum s-a promovat eronat in mediul online sau in emisiunile sportive.

Iata, mai jos, declaratiile oferite de reprezentantii dinamovisti prezenti in cabinetul medical al echipei:

Rufo Collado: "Totul este fals in ceea ce spune acest medic Motoaca, referitor la conflicte fizice sau interne. Pare ca el a venit cu un interes ascuns printre noi, desi se afiseaza ca un dinamovist pur, curat. Prin ceea ce spune, mintind, nu arata asta. Arata doar ca incearca sa faca mult rau oamenilor de aici si tuturor dinamovistilor prin aceste dezinformari. Eu am fost martorul discutiilor de care povesteste Motoaca si nu a existat niciun conflict intre el si noi"

Marius Iorga: "Nu am avut niciun conflict cu Adrian, nu inteleg de unde si cu ce scop sunt spuse aceste minciuni ale unui conflict fizic pentru ca nu a existat sub nicio forma. Dimpotriva, discutiile au fost axate pe ceea ce avem nevoie rapid pentru ca Adi sa-si poata desfasura activitatea pe parcursul acestei perioade in care el isi aratase disponibilitatea de a ne ajuta, in urma discutiilor avute, luni si marti, cu Dorin Serdean si cu Alex Couto. Personal, l-am sfatuit ca de la Saftica sa mearga la birouri pentru a-si finaliza discutiile cu domnul Couto referitoare la colaborare si sa prezinte un necesar pentru a-si putea desfasura activitatea in perioada urmatoare. Atata tot!"

Marco Ehmann: "Am vazut si eu faptele relatate de medicul venit ieri la Saftica. Tot ceea ce s-a intamplat in cabinet a avut legatura cu consultatia pe care medicul mi-a facut-o. Au fost discutii despre ce trebuie sa fac eu in continuare, despre ce lipseste din punct de vedere medical la Saftica si ce este de facut in pentru ca lucrurile sa fie puse in ordine. Nimeni nu s-a batut, totul e o minciuna!", se arata in comunicatul transmis de fcdinamo.ro.