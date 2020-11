Becali pregateste DINAMITA pentru atac dupa plecarile lui Man si Coman! Singurul jucator din Liga 1 pentru care e gata sa PLATEASCA MILIONUL! Cine e fotbalistul care l-a cucerit

Becali viseaza la plecari pe zeci de milioane de euro de la FCSB!

Man, Coman si Morutan, dar si noul diamant Octavian Popescu sunt fotbalistii care il fac pe Becali sa viseze la sume de transfer unice in istoria Romaniei. Chiar si in contextul pandemiei, patronul FCSB nu vrea sa scada din preturi. Primii pe care ii scoate la vanzare sunt Man si Coman, ambii evaluati la cate 15 milioane de euro. Pentru amandoi exista propuneri, insa niciuna la nivelul visat de patronul stelist.

In eventualitatea in care va vinde pe bani multi, Becali are deja pregatita o mutare si pe partea de cheltuieli. A pus ochii pe Matan, pentru care e dispus sa ofere un milion de euro. Matan, 21 de ani, are un inceput consistent de sezon la Viitorul. A fost aproape de Craiova, care n-a vrut pana la urma sa plateasca suma ceruta de Hagi si Popescu in ultimele zile ale perioadei de achizitii. La fel ca Iancu, un alt fotbalist de la Viitorul cu oferte, Matan a ramas la Constanta sa se bata pentru playoff. Daca evolutiile sale vor continua la acelasi nivel, e greu de crezut ca Hagi se va mai opune plecarii lui, cu atat mai mult cu cat si Becali, si Viitorul, sunt dispuse sa ajusteze suma.

In acest sezon, Matan a jucat in 11 meciuri pentru Viitorul. A dat un gol si 4 assisturi in 958 de minute petrecute pe teren.