Petrescu si goana dupa recorduri: vrea 6 titluri la rand pentru CFR! Anuntul facut inaintea meciului cu Roma

Dan Petrescu e convins ca domninatia CFR-ului in Romania poate continua!

Clujenii vor sa egaleze recordul stabilit de Chinezul Timisoara, care a castigat 6 titluri consecutiv in prima liga. Petrescu are incredere in forta CFR-ului.

"Imi doresc sa iau cat mai multe titluri la rand, dar nu-i usor. Trebuie sa incercam sa batem acest record al Chinezului", a spus Petrescu.

Acum, Super Dan se concentreaza la meciul cu Roma, de joi: "Cand joci cu Roma, e clar ca pleaca favorita. Va fi greu, dar vom face totul ca sa obtinem un rezultat bun".

Petrescu a dezvaluit care au fost momentele memorabile din cariera sa: "Am jucat la mare nivel, am castigat multe trofee. Ar fi finala din 1998, cu Chelsea, din Cupa Angliei. A fost primul trofeu dupa 20 de ani, ala a fost un moment memorabil. La nationala, ar fi golul cu Anglia din 1998, de la Mondiale. Iar ca antrenor.. nu pot sa spun ca a fost un titlu mai frumos ca altul. Parca primul a fost cel mai important, veneam dupa o perioada de insolventa si nu a fost usor sa luam campionatul din prima. Clubul are un spirit, are un nume, jucatorii stiu sa se mobilizeze la meciurile importante. Speram sa se intample asta in continuare, echipa sa scoata rezultate cu adversari mai buni."