Doar o coincidenta sau strategia FCSB-ului a dat rezultate? Dupa ce Mihai Stoica a criticat greselile pro Craiova, echipa lui Becali a devenit favorita arbitrilor

FCSB a castigat meciul de la Medias dupa un penalty acordat eronat de Sebastian Coltescu.

Dupa aceasta greseala, FCSB a devenit cea mai avantajata echipa dintre cele trei care se afla in lupta pentru titlu, cu un raport de erori pro si contra de 7-3, dupa cum noteaza Gazeta Sporturilor.

Acest lucru se intampla dupa ce la inceputul sezonului, managerul general al ros-albastrilor, Mihai Stoica, a criticat foarte dur prestatiile arbitrilor din Liga 1 si a sugerat ca in acest sezon jocurile sunt facute pentru ca Universitatea Craiova sa castige titlul.

Si se pare ca aceasta strategie a lui Mihai Stoica a inceput sa dea rezultate. Daca dupa primele 6 etape raportul erorilor de arbitraj pro si contra FCSB era de 3-3, in urmatoarele 5 meciuri echipa antrenata de Toni Petrea a beneficiat de 4 erori pro si niciuna impotriva, potrivit sursei citate.

In ceea ce priveste Universitatea Craiova, situatia este diametral opusa. In primele 6 etape ale acestui sezon de Liga 1, oltenii au beneficiat de 4 greseli de arbitraj in favoarea lor, in vreme ce, in aceasta perioada, nu s-a gresit niciodata impotriva echipei din Banie.

In ultimele 5 meciuri insa, situatia s-a intors la 180 de grade, iar echipa lui Mihai Rotaru a fost dezavantajata de 3 ori si niciodata nu s-a gresit in favoarea ei. Aceasta serie de greseli a culminat cu meciul de la Botosani, in care echipa lui Corneliu Papura nu a primit un penalty evident, iar meciul s-a terminat la egalitate, 0-0.

In acest context, este foarte interesant de vazut ce se va intampla in luna decembrie, cand cele 3 pretendente la titlu, FCSB, CFR si Craiova se vor intalni in decurs de numai o saptamana.