Dezvaluiri din vestiarul FCSB: ce s-a intamplat intre Tanase, Coman si antrenorul Vergil Andronache! Duckadam a intervenit

Pantiru ii duce pe cei de la FCSB in playoff-ul Europa League, iar atmosfera din cadrul lotului devine mai relaxata. Urmeaza meci dificil cu Vitoria Guimaraes, la care vor reveni o parte din jucatorii importanti, precum Pintilii si Gnohere.

Inaintea meciului cu Mlada a aparut o informatie potrivit cariera Florin Tanase si Florinel Coman l-ar fi sfidat pe Vergil Andronache, antrenorul interimar al ros-albastrilor. Jucatorii au negat, iar Duckadam sustine ca s-a interesat si el de situatie.



Duckadam: E Tanase aici langa mine si l-am intrebat daca e adevarat

"Il am pe Tanase langa mine si l-am intrebat direct: spune ca nu s-a intamplat asa. Hai sa fim seriosi. Cred ca era mai interesant pentru multi ca FCSB sa nu se califice. Ne-am calificat cu noroc, dar eu ma bucur pentru baieti ca au avut alta atitudine si suntem pe drumul cel bun. Am inteles ca vor reveni Pintilii si Gnohere, din pacate l-am pierdut pe Cristea", a spus Duckadam la PROX.



Guimaraes nu e de speriat, sustine legenda Stelei.

"Guimaraes va fi o echipa mai grea decat Mlada, dar sansele sunt egale. Nu putem sa-i analizam neaparat dupa 6-0 si 3-0, au avut adversar mai slab decat noi. Nu e o calificare obtinuta cu noroc. Ei au avut trei ocazii si o bara in primele 5 minute, insa apoi am fost peste ei si am dominat jocul", a mai spus Duckadam la PROX.