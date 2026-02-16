Ofri Arad a jucat ultimul meci oficial pe 5 noiembrie, chiar în Champions League: Inter Milano - Kairat Almaty 2-1. Ulterior, mijlocașul israelian a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar la finalul anului 2025 și-a încheiat contractul cu gruparea din Kazahstan și a semnat cu FCSB.

Mihai Stoica: "Ofri Arad a fost în urmă cu pregătirea. Probabil îl vom vedea la meciul cu Metaloglobus"

Prezentat la FCSB pe 20 ianuarie, Ofri Arad nici măcar nu a apărut în lotul campioanei până acum. După eșecul cu Universitatea Craiova, 0-1, Gigi Becali l-a acuzat pe Mihai Stoica că "s-a înșelat" în privința condiției fizice a israelianului.

"MM s-a înșelat. Adică am luat un mijlocaș care nu putea să joace, pe Ofri Arad. Noi avem nevoie acum de acolo. Nici eu n-am știut. M-am bucurat, dar n-am știut că nu poate juca. Noi n-avem mijlocaș central! Nu avem niciunul. Baba e puternic, dar n-are nicio calitate. Joao Paulo are calitate, dar îi e frică să joace", a spus Becali, la Prima Sport.

După eșecul din Bănie, Mihai Stoica a explicat de ce s-a prelungit absența lui Ofri Arad și a anunțat că mijlocașul ar putea debuta la partida din etapa următoare, cu Metaloglobus.

"Sunt șanse foarte mari ca Florin Tănase și Mamadou Thiam să fie apți la meciul cu Metaloglobus. Și probabil îl vom vedea și pe Ofri Arad. Din nefericire, și asta a fost o absență. Perioada lui s-a prelungit, a fost în urmă cu pregătirea și a venit un pic cam târziu", a spus Mihai Stoica.