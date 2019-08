DRAMA INCREDIBILA pentru un jucator de la FCSB! E OUT pana in iarna si rateaza transferul carierei! 

Lucian Filip s-a accidentat grav fix inainte de un transfer!

Lucian Filip era pregatit sa plece dupa 10 ani de la FCSB, insa accidentarea suferita recent i-a dat peste cap toate planurile.

Filip e unul din numerosii jucatori accidentati la FCSB in aceasta vara, in partida tur cu Mlada din Europa League. Mijlocasul a avut parte de un ghinion teribil deoarece accidentarea a venit chiar in momentul in care era foarta aproape sa prinda un transfer banos in Rusia, la Orenburg, ultimul loc in prima liga.

Telekom Sport anunta insa ca accidentarea lui Filip este grava, iar acesta va lipsi de pe teren pana in iarna, astfel ca rusii au renuntat la transfer. Ar fi a patra accidentare de durata din cariera jucatorului. El a suferit fractura de tibie in 2013, interventie chirurgicala la menisc si ruptura ligamentelor incurcisate in 2016.



Becali il suspecta pe Filip ca simuleaza accidentarea!

Dupa meciul cu Mlada, Gigi Becali l-a acuzat pe Lucian Filip ca se da accidentat pentru a nu-si pune in pericol transferul in Rusia.



”Filip s-a dat accidentat la misto. Clar, pai nu vedem? El vrea sa plece, ca are oferta. Rusii au zis ca pana pe data de 15 sa ii trimitem cartea verde. I-o fi zis impresarul sa se dea accidentat. Vezi, un om caruia i-am dat salariul un an jumate s-a dat accidentat”, a spus Becali dupa meciul cu Mlada.