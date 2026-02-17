EXCLUSIV Ce mai face și cu ce se ocupă Jeremie Njock, "perla" lui Adrian Mititelu de la Universitatea Craiova

Ce mai face și cu ce se ocupă Jeremie Njock, "perla" lui Adrian Mititelu de la Universitatea Craiova
Jeremie Njock este, încă, printre cei mai cunoscuți atacanți străini care au ajuns în România.

Jeremie Njock Universitatea Craiova Adrian Mititelu
  • Adrian Mititelu își punea mari speranțe în Jeremie Njock.

Jeremie Njock este, încă, printre cei mai cunoscuți atacanți străini care au ajuns în România, cel puțin de la începutul anilor 2000. El s-a remarcat cu experiențele avute la Universitatea Craiova, unde avea toată susținerea din partea lui Adrian Mititelu, dar a ajuns în Liga 1 la UTA, în vara lui 2002.

După jumătate de an a făcut pasul la Universitatea Craiova, unde a petrecut doi ani, dar unde a revenit și a mai petrecut aproape un an.

Jeremie Njock s-a stabilit în Belgia și vrea să se facă impresar

Fostul atacant camerunez, în vârstă de 45 de ani acum, locuiește în Belgia de ceva timp, după cum a precizat, într-o discuție cu Sport.ro, fostul său coleg de la Universitatea Craiova - Mariko Daouda.

  • Interviul cu Mariko Daouda îl puteți citi joi dimineață pe Sport.ro.

Din spusele lui Daouda, Njock voia să se facă impresar, să rămână în fenomenul fotbalistic după ce a terminat cariera din teren.

”(N.r. – Mariko, ai mai ținut legătura cu fostul tău coleg de la Universitatea Craiova - Jeremie Njock?) Da, da, am vorbit cu el în urmă cu ceva timp, e prietenul meu frumos (n.r. – râde)! Jeremy locuiește în Belgia acum. Am vorbit cu el, vrea să se facă impresar... uneori mai vorbeam. Dar, recent, nu am vorbit cu el.

Acum câteva luni am vorbit cu Adnan Guso (n.r. – fostul portar bosniac al Universității Craiova), când Craiova a jucat la Sarajevo (n.r. – în iulie 2025, în preliminariile Conference League). Era cu nea Sorin, cu nea Sorin Cârțu, era și Ovidiu Costeșin lângă ei.

Am vorbit prin video cu ei. Ne-am salutat, i-am mulțumit lui nea Sorin pentru ce a făcut pentru mine la Craiova. Am fost cu el și la FC Argeș”, a spus Mariko Daouda pentru Sport.ro.

Jeremie Njock a jucat în toate colțurile lumii

Jeremie Njock a fost un fotbalist care a schimbat foarte multe echipe în carieră, dar și multe țări. A jucat în țara natală, Camerun, dar și în Elveția, Qatar, Maroc, Germania, Franța, Belgia și chiar în Portugalia, pe lângă aventura din România.

Printre cele mai cunoscute echipe din cariera sa sunt Stade Brestois, Mons, Stuttgarter Kickers, Estoril, Arouca și Moreirense.

În România, conform Transfermarkt, Njock a adunat 50 de meciuri și a marcat de 19 ori.

