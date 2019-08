"Profitori fara personalitate!!!" Ultimii antrenori ai FCSB-ului, distrusi de un nume greu din fotbalul romanesc: "Singurul criteriu ramas e credinta"

Cornel Dinu a lansat un atac cu privire la situatia de la FCSB din acest moment.

Formatia ros-albastra se afla la cel mai prost inceput de sezon din istorie, fiind pe ultimul loc dupa 7 etape, acumuland doar 4 puncte. Fostul dinamovist Cornel Dinu, a vorbit in stilul sau caracteristic despre situatia de la FCSB si critica fostii antrenori care au pregatit-o pe FCSB.

"Nu e nimic intamplator. Ce incepe prost, cum a fost aceasta trecere de la Steaua la FCSB, se termina si mai prost. Se termina in catastrofa. Ei saracii, Vintila si Andronahce ala de a fost mai inainte, ei sunt niste victime puse pe esafod.

Sunt niste antrenori care nu au facut absolut nimic. Ca sa fii antrenor, mai ales la echipe ca aceasta, trebuie sa ai pricepere, sa ai un anumit atasament, o anumita putere de munca si mai ales carisma. Aici, criteriul care a fost cu saracul asta de Vintila, a fost ca este si el un credincios si ne ajutam intre noi crestinii. Daca s-a ajuns la asa ceva este groaznic.

Ca oameni, decat niste profitori fara personalitate, fara morala, isi permite sa lucreze cu un asemenea om, care isi impune tot ce vrea el", a spus Cornel Dinu la Telekomsport.

Becali i-a reziliat contractul lui MM



Becali anunta ca MM are usa deschisa in orice clipa la FCSB, daca isi doreste sa revina.

Ultimele sale actiuni transmit insa un alt mesaj. Conform Digisport, Patronul FCSB le-ar fi transmis angajatilor sa-i desfaca lui MM contractul cu clubul. Astfel, zvonurile care anuntau revenirea lui MM langa echipa in ciuda numirii lui Narcis Raducan ca director sportiv par tot mai departe de realitate. Stoica si-a depus demisia in doua randuri, dar Becali i-a refuzat-o public. Mai mult, i-a transmis ca-i va plati prima de claificare in grupele Europa League!

"I-am zis ca vorbim peste o luna si ca-i dau prima de calificare in grupe. Nu se schimba nimic intre noi. E prietenul meu, nu putem numi o demisie plecarea lui. Nu vine nimeni in locul lui", spunea Becali acum aproape o luna.