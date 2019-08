Gigi Becali nu renunta la Mircea Lucescu: "Vreau sa fie ca Ferguson la FCSB!" Ce propunere ii face

Gigi Becali rasufla usurat dupa victoria celor de la FCSB cu Mlada Boleslav in minutul 90.

FCSB s-a impus in Cehia cu Mlada Boleslav, scor 1-0, gol marcat de Pantiru in minutul 90. Au fost doua meciuri dificile, in care bara a fost lovita de mai multe ori de ambele tabere. Gigi Becali spune insa ca nu a avut emotii, iar acum asteapta o dubla si mai buna contra celor de la Vitoria Guimaraes. Pe langa miza de 15 milioane de euro pentru accederea in grupele Europa League, pentru Becali mai exista o miza. Vrea sa-l convinga pe Mircea Lucescu sa preia functia de manager al FCSB prin o calificare europeana.



Gigi Becali: Vreau ca Mircea Lucescu sa fie ca Ferguson la FCSB!

"Mircea Lucescu a plecat la Kiev, am inteles ca are niste propuneri. Maine o sa discut cu el. Eu va spun ce intentionez, ce as vrea eu. Eu l-as vrea pe Mircea Lucescu manager general, sa fie ca Ferguson! I-am si spus ca nici nu indraznesc sa ii propun ceva acum, ca e prea mare. Dar daca ne calificam in grupe, o sa pot sa ii propun ceva!", a spus Becali la PROX.

Becali aduce antrenor nou la FCSB!

Vergil Andronache ar putea fi inlocuit in acest weekend, chiar daca a calificat echipa in playoff-ul Europa League.

"Poate maine, sambata, luni o sa avem alt antrenor. Nu stiu, o sa vedem! E posibil ca maine sau sambata sa numim si un nou antrenor. Numai la romani ma gandesc, nu mai discut cu straini! Am avut 10 oferte de straini, dar nu vreau!", a spus Becali la PRO X.