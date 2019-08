Adi Popa, aproape de FCSB! Singurul obstacol in calea revenirii "Motoretei" la echipa ros-albastra. EXCLUSIV

Adi Popa e aproape de o revenire spectaculoasa la FCSB!

Gigi Becali a anuntat aseara ca s-a inteles cu o extrema dreapta pentru FCSB. Patronul ros-albastrilor nu a vrut sa faca public numele jucatorului, insa Sport.ro a aflat ca este vorba despre Adi Popa, jucator cu trei titluri de campion in CV la echipa lui Becali.

"Deja am transferat un jucator, o sa-l vedeti maine. Dupa calificare, am luat un jucator. Pai, ce vrei sa facem? De unde sa dam banii? Acum o sa luam un milion pentru intrarea in play-off si cumparam de ei. O sa vedeti, il stiti pe jucator. Acopera un post deficitar. E mijlocas dreapta, extrema dreapta. Am jucat cu improvizatii. E extrema dreapta. M-am inteles si cu clubul, si cu jucatorul, tot, gata! Dar nu-l zic, asteptati pana maine, da? Maine inregistram tot. Nu mai vreau sa vorbesc, sa anunt nimic, sa supar lumea. Incercam sa incheiem si cu Thiago Ferreira. Daca vrea, bine, daca nu, sa fie sanatos", a spus Becali la PRO X.



Adi Popa isi negociaza rezilierea cu Reading

Adi Popa a jucat la FCSB intre 2012 si 2017, timp in care a adunat 150 de meciuri si 20 de goluri. Reading nu i-a oferit prea multe sanse lui Adi Popa. Anul trecut a fost imprumutat la Ludgorets, iar in vara i s-a transmis sa-si caute echipa. Popa va semna cu FCSB imediat ce isi va rezolva situatia din Anglia, sustin sursele Sport.ro.

PALMARES ADI POPA LA FCSB



Trei titluri de campion in Liga 1 are Adi Popa in palmares cu FCSB

O Cupa Romaniei

Doua Cupa Ligii

O Supercupa Romaniei