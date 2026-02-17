Presiunea ultimelor trei sezoane își arată efectele, în rândul fotbaliștilor antrenați de Mikel Arteta.

Wolves - Arsenal, Manchester City - Newcastle și Tottenham - Arsenal sunt meciurile transmise exclusiv de VOYO care pot stabili, în mare măsură, numele campioanei ediției 2025/26, însă toate trei trebuie să se încheie cu rezultat favorabil „tunarilor,” pentru ca acest scenariu să se adeverească.

Miercuri, 18 februarie, de la ora 22:00, Arsenal se poate distanța de Manchester City la șapte puncte, în fruntea clasamentului, ecart care ar ține cont de un meci în plus avut de londonezi.

Săptămâna în care Arsenal se poate distanța de Manchester City „la trei etape” diferență

Sâmbătă, 21 februarie, de la ora 22:00, „cetățenii” primesc vizita Newcastle United, care, într-un caz extrem de fericit pentru Arsenal, ar fi proaspătă, la finalul unei săptămâni în care are drum de făcut până în Azerbaidjan.

Un egal obținut de „coțofene” pe Stadionul Etihad ar însemna că Manchester City ar avea nevoie, din nou, de minimum trei etape pentru a reface deficitul.

Un punct sau trei puncte muncite de Newcastle pe terenul echipei antrenate de Pep Guardiola ar însemna enorm pentru nord-londonezi doar în cazul în care Arsenal ar învinge marea rivală din nordul Londrei, Tottenham, în meciul programat duminică, 22 februarie, de la ora 18:30.

Cu două victorii semnate contra Wolverhampton și Tottenham, dar și printr-un rezultat pozitiv conturat de Newcastle în Manchester, Arsenal ar ajunge la 63 de puncte, cu 10 etape rămase de disputat, având un meci în plus, dar și 9 sau 10 puncte în plus, în raport cu Manchester City.

Cu alte cuvinte, dacă aceste rezultate s-ar materializa, Arsenal și-ar permite să piardă meciul direct cu Manchester City și, în cazul unui golaveraj mai bun, chiar și alte două partide din următoarea serie: