MLADA BOLESLAV 0-1 FCSB | "E cel mai important gol pe care l-am marcat vreodata!" Ce spune Pantiru dupa seara sa URIASA in Europa

Intrat in repriza a doua, Pantiru a decis calificarea pentru FCSB cu un gol superb, marcat in minutul 90 al partidei de la Mlada Boleslav.

Fotbalistul spune ca reusita din Cehia e eca mai importanta din cariera sa. In tur, la Giurgiu, Pantiru a fost la un pas sa inscrie, dar a nimerit transversala din pozitie excelenta.

"E cel mai important gol pe care l-am marcat vreodata. Ma bucur ca am inscris, dar meritul pentru calificare este al echipei. Eu incerc sa dau totul pentru echipa. Nu ma consider erou, am muncit toti, am alergat foarte mult, toti suntem eroi. Au avut si cei de la Mlada Boleslav o bara, am avut si noi una. Avem sanse de calificare cu Guimaraes, trebuie sa intram cu determinare in teren, sa dam totul", a spus Pantiru la PRO X.