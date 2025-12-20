Daniel Anghel este de părere că finalul lui 2025 o poate găsi pe Dinamo pe primul loc, chiar dacă echipa din Ștefan cel Mare are un duel dificil la Arad cu UTA.

Cei doi invitați au fost întrebați cum văd această ultima etapă din Superliga, care a debutat deja vineri cu FC Botoșani - CFR Cluj 0-1.

Florin Matache , fost portar la Dinamo și supranumit „Eroul de la Liberc” , și Daniel Anghel , jurnalist al site-ului Sport.ro , au fost invitații lui Andru Nenciu la ultima ediție din 2025 a emisiunii Poveștile Sport.ro .

„Va fi o ultimă etapă foarte interesantă pentru că este și acest derby, FCSB - Rapid, iar FCSB vrea să câștige ca să se apropie de zona play-off-ului. Rapid care, bine-înțeles, vrea să își mențină prima poziție.

Dinamo trebuie să câștige la Arad, pentru a avea șansa să fie „campioana de iarnă”, dar, pe lângă victoria de la Arad, are nevoie și de un joc al rezultatelor, trebuie ca Rapid să nu câștige cu FCSB.”, a spus Daniel Anghel la Poveștile Sport.ro.

Florin Matache este de acord cu Daniel Anghel și a spus faptul că Dinamo „trebuie” să nu piardă la Arad pentru a păstra podiumul.

În schimb, fostul portar al „câinilor” între 2004 și 2007, dar și între 2008 și 2010 a punctat faptul că în derby-ul FCSB - Rapid se poate întâmpla orice rezultat.

„Așa cum a spus și Daniel, este o etapă extrem de interesantă cu niște meciuri extrem de imprevizibile. Nu o să aibă un meci ușor Dinamo, dar pentru a rămâne pe podium trebuie să ia punct sau puncte, dar depinde de ce vor face și celelalte echipe. La FCSB cu Rapid se poate întâmpla orice!

E greu pentru FCSB să se mai gândească la momentul acesta la primul loc. Dinamo nu poate fi exclusă în niciun moment, pentru că este acolo și a demonstrat că merită să fie acolo. Nici Botoșani nu ar trebui scoasă din calcul, cred că va fi o luptă în patru, chiar în cinci.”, a declarat Florin Matache în exclusivitate la Poveștile Sport.ro.

Partida FCSB - Rapid, din runda a 21-a din Superliga, va avea loc duminică, de la ora 20:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

