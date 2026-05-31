Gigi Becali a anunțat că a primit din zona arabă o propune de transfer pentru Darius Olaru, căpitanul celor de la FCSB, de 3.000.000 de euro.

Oferta pentru Darius Olaru, confirmată de Gigi Becali

Becali a dezvăluit că a lăsat prețul, la negocieri, la 4.500.000 de euro, după ce inițial a vrut 5.000.000, clauza de reziliere.

În realitate, patronul roș-albaștrilor ar fi dispus să se despartă de căpitanul său pentru 4.000.000 de euro.

„Am o ofertă, dar să dea banii. Ei au zis 3 (n.r.- milioane de euro) și eu am zis 5. După aia am zis 4,5. (n.r.- pentru Olaru?) Uite ați ghicit, asta e. (n.r.- Din zona arabă?) Da! Poate-l dau și pe 4, dar nu vreau să audă ei.

Am zis că dau 4-5 milioane în vara asta (n.r.- pentru transferuri), poate face Domnul și nu-i mai dau de la mine, îi iau din echipă”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Genk și Lille, interesate de Olaru

Anterior, presa din Belgia a scris despre un interes dinspre Genk și Lille pentru Olaru.

„Racing Genk este interesată să-l transfere pe Darius Olaru. Este un mijlocaș ofensiv în vârstă de 28 de ani, care joacă la FCSB. Pe lângă Racing Genk, și Lille OSC este interesată de jucător.

Olaru costă 5 milioane de euro. Aceasta este, până la urmă, clauza de reziliere din contractul său, iar clubul românesc nu are nicio intenție să-l lase să plece pentru mai puțin. Olaru mai are doi ani de contract în România.

Internaționalul român, care a jucat de 27 de ori pentru țara sa, a avut un sezon puternic la echipa de club. A marcat 15 goluri și a oferit 8 pase decisive în 51 de meciuri. KRC Genk caută să-și întărească linia de mijloc. Konstantinos Karetsas va părăsi clubul. Conform unor surse de încredere, limburghezii (n.r.- Genk) vor 45 de milioane de euro.

Evident, este un preț excepțional de mare, dar Genk vrea să-l transforme în cel mai scump transfer din istorie. Prin stabilirea unui preț atât de mare, țintesc ambițios. Și în Limburg își dau seama că 45 de milioane de euro probabil nu este un preț fezabil, dar, procedând astfel, ridică ștacheta”, a notat voetbalnieuws.be.

Un simbol pentru FCSB

Transferat din ianuarie 2020 de la Gaz Metan Mediaș pentru 600.000 de euro, Darius Olaru a înregistrat la FCSB 256 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive.

Olaru a câștigat cu FCSB de două ori Superliga și Supercupa, și o dată Cupa României.