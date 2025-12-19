Chiar dacă la ora meciului vor fi temperature scăzute, partida a generat un interes destul de mare în rândul fanilor.

Mihai Stoica: ”S-a trecut binişor de 20.000 de bilete!”

Mihai Stoica a dezvăluit că până în momentul de față s-au vândut peste 20.000 de bilete la meciul cu Rapid, dintre care aproximativ 5.500 de tichete au mers către fanii giuleșteni.

Mihai Stoica susține că nu au mai existat diferențe între cele două cluburi în ceea ce privește împărțirea biletelor și a vorbit despre importanța unei victorii cu Rapid.

”S-a trecut binişor de 20.000 de bilete şi mai sunt zile până la meci. Rapidul avea astăzi 5.500 de bilete date deja. E clar că vor veni foarte mulţi. Relaţia între cluburi este foarte bună. Înainte dacă mai erau probleme legate de reciprocităţi, acum nu mai sunt.

E extrem de important pentru noi pentru că în eventualitatea unei victorii am ajunge nesperat, ca să zic aşa, la o distanţă destul de mică de Rapid şi de cele din faţă. Craiova probabil că va câştiga, Dinamo nu are un meci uşor la Arad. Piteştiul joacă la Galaţi unde poate nu câştigă. Facem şi noi calcule, până acum nu am făcut aşa niciodată”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

