Daniel Pancu (48 de ani) a reușit imposibilul și a calificat echipa din Gruia în Conference League. Doar că antrenorul a renunțat la prima de 50.000 de euro, dar și la contractul pentru următorii doi ani cu CFR și a semnat cu Rapid, echipa sa de suflet.

În această perioadă, ardelenii caută un nou antrenor cu care să atace sezonul următor, în care ambițiile clubului vor fi și mai mari. Cel mai probabil, Neluțu Varga va fixa ca obiectiv calificarea în faza principală din Conference League și un trofeu pe plan intern.

Iuliu Mureșan: ”Săptămâna viitoare ar trebui să decidem”

Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a anunțat că oficialii clubului discută în această perioadă cu mai mulți antrenori, urmând să ia o decizie în următoarele zile. Din informațiile Sport.ro, Toni Conceicao (64 de ani) este în cărți pentru o revenire în Gruia, iar în paralel ar exista și negocieri cu fostul selecționer Edi Iordănescu (47 de ani).

„Suntem în discuții cu mai mulți antrenori, mai multe variante, dar nu pot să vă dau nume. Săptămâna viitoare ar trebui să decidem, până miercuri-joi, sper. Avem timp.

(n.r. - Toni Conceicao e pe listă?) Sunt vreo 4-5-6 pe listă, dar nu vă dau amănunte că nu are sens să speculăm”, a spus Iuliu Mureșan, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Toni Conceicao e liber de contract de patru ani

În cele trei ”mandate” la CFR Cluj, antrenorul portughez, fost selecționer al naționalei Camerunului, a strâns 82 de meciuri pe banca echipei din Gruia, cu care a câștigat două Cupe ale României și o Supercupă.

În ultima perioadă, portughezul a fost apropiat de fotbalul românesc și a venit chiar și în țara noastră pentru a urmări ”pe viu” câteva partide. Ultima oară s-a întâmplat în luna aprilie, când a fost prezent la duelul din Cupa României dintre Dinamo și Universitatea Craiova, câștigat de olteni la penalty-uri.

CFR Cluj a încheiat paly-off-ul pe poziția a 3-a cu 43 de puncte și va juca în preliminariile Conference League în stagiunea viitoare.