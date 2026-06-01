Mijlocașul pe care FCSB l-a transferat în 2024 pentru 1,3 milioane de euro s-a întors liber de contract în România, după ce nu a reușit să confirme în Turcia. Universitatea Cluj a anunțat transferul său în cursul zilei de luni, 1 iunie.

Printre echipele interesate de Ștefănescu a fost și Sepsi, nou-promovată în Superligă. Oficialii clubului au anunțat că au fost în ”tatonări” cu mijlocașul pentru o revenire la Sfântu Gheorghe, dar în cele din urmă acesta a ales un transfer la Cluj.

Laszlo Dioszegi: ”Noi am întârziat puțin”

Laszlo Dioszegi, patronul clubului, a spus că partea financiară a făcut diferența în alegerea lui Ștefănescu. Universitatea Cluj i-ar fi făcut o ofertă foarte bună, mult peste posibilitățile echipei covăsnene.

„Fiecare jucător e liber să aleagă o ofertă mai bună. Ce am auzit eu, noi oricum nu puteam să oferim atât. (n.r. - Deci partea financiară a făcut diferența) Sută la sută! Noi am întârziat puțin, am așteptat să vedem cu ce lot o să mergem.

S-a ales, asta e, e alegerea lui. Din ce am auzit, nu avem noi cum să oferim atâția bani, cât a oferit U Cluj. Asta e!”, a spus Laszlo Dioszegi, în exclusivitate pentru Sport.ro.

După transferul la Konyaspor, cota de piață a lui Ștefănescu a scăzut la 500.000 de euro, ținând cont că a primit foarte puține minute în Turcia. A evoluat în 11 partide, majoritatea din postura de rezervă, reușind să marcheze un gol.

Marius Ștefănescu, jucătorul lui U Cluj

”Bine ai venit, Marius Ștefănescu!

FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul de bandă dreaptă, Marius Ștefănescu (27 de ani). Câștigător a șapte trofee în fotbalul românesc, Ștefănescu revine în Superligă după un sezon petrecut în Turcia, la Konyaspor”, a fost anunțul ardelenilor.

Marius Ștefănescu și-a început cariera la Viitorul Cluj, înainte de a fi transferat de Sepsi Sfântu Gheorghe în 2018 pentru 300.000 de euro. După șase ani petrecuți alături de covăsneni, FCSB l-a transferat pe Ștefănescu pentru 1,3 milioane de euro, însă după doar un an, roș-albaștrii l-au cedat pentru 300.000 de euro.