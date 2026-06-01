Daniel Pancu a spus pe loc ce jucător din Superliga ar transfera la Rapid

Daniel Pancu a spus pe loc ce jucător din Superliga ar transfera la Rapid Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Daniel Pancu este noul antrenor al Rapidului.

TAGS:
RapidU ClujJovo LukicCFR Cluj
Din articol

Antrenorul a avut parte de o despărțire tumultuoasă de CFR Cluj. După ce a făcut un miracol și a calificat-o pe CFR în preliminariile Conference League, Pancu a intrat într-un conflict cu cei din conducerea formației din Gruia și a părăsit echipa. 

Daniel Pancu îl vrea pe Jovo Lukic la Rapid

  • Lukic tanase
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Antrenorul era deja înțeles cu Rapid și a semnat la scurt timp după finalul sezonului și după plecarea de pe banca tehnică a giuleștenilor a lui Costel Gâlcă. 

În momentul în care s-a pus la masă cu Dan Șucu, Pancu i-a cerut principalului acționar din Giulești cinci transferuri importante pentru următorul sezon, cinci jucători care pot fi incluși direct în echipa de start. 

Întrebat ce jucător din Superliga ar transfera la Rapid, Pancu a răspuns fără să stea pe gânduri: ”Lukic de la U Cluj”, a spus antrenorul la GSP

Anterior, Pancu alcătuise primul 11 ideal din acest sezon al Superligii, iar atacantul bosniac nu fusese inclus, deoarece antrenorul l-a preferat pe Nsimba.

  • 1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Jovo Lukic, conform Transfermarkt.

Trecut și pe la Universitatea Craiova, unde nu a reușit să impresioneze, Jovo Lukic a întrecut orice așteptări la U Cluj și a devenit golgheterul campionatului. Atacantul bosniac a înscris 20 de goluri în acest sezon și a oferit trei pase decisive în cele 39 de meciuri în care și-a făcut apariția pe teren. 

Cum arată primul 11 ideal alcătuit de Daniel Pancu

Formula ideală de start a noului antrenor de la Rapid nu include și jucători de la CFR Cluj.

Portar: Laurențiu Popescu

Fundași: Carlos Mora, Kennedy Boateng, Vladimir Screciu, Nicușor Bancu 

Mijlocași: Anzor Mekvabishvili, Cătălin Vulturar, Tobias Christensen

Atacanți: Alexandru Dobre, Steven Nsimba, Ștefan Baiaram

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dua Lipa s-a căsătorit, într-o ceremonie privată la Londra. Cine este soțul ei | GALERIE FOTO
Dua Lipa s-a căsătorit, într-o ceremonie privată la Londra. Cine este soțul ei | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
„Asasinul” cu față de copil confirmă, după eliminarea lui Djokovic. L-a trimis acasă pe un alt favorit
„Asasinul” cu față de copil confirmă, după eliminarea lui Djokovic. L-a trimis acasă pe un alt favorit
Scene șocante în fotbal! Cartul care transporta un jucător accidentat a călcat un alt fotbalist pe teren
Scene șocante în fotbal! Cartul care transporta un jucător accidentat a călcat un alt fotbalist pe teren
FC Voluntari - Hermannstadt, ora 20:30, LIVE TEXT. Aflăm ultima echipă care va evolua în Superligă în sezonul 2026-2027
FC Voluntari - Hermannstadt, ora 20:30, LIVE TEXT. Aflăm ultima echipă care va evolua în Superligă în sezonul 2026-2027
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor
Veste proastă pentru Dinamo! Anunțul ucrainenilor despre Vladislav Blănuță
Veste proastă pentru Dinamo! Anunțul ucrainenilor despre Vladislav Blănuță
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali l-a convins! Primul jucător care semnează cu FCSB: ”A acceptat oferta”

Gigi Becali l-a convins! Primul jucător care semnează cu FCSB: ”A acceptat oferta”

Echipa pe care o va antrena Adrian Mihalcea în sezonul următor. Condițiile impuse de antrenor

Echipa pe care o va antrena Adrian Mihalcea în sezonul următor. Condițiile impuse de antrenor

Au început negocierile! Anunțul făcut de CFR Cluj despre noul antrenor

Au început negocierile! Anunțul făcut de CFR Cluj despre noul antrenor

Farul - Chindia 1-1, PSG - Arsenal de România! Totul s-a decis la loviturile de departajare

Farul - Chindia 1-1, PSG - Arsenal de România! Totul s-a decis la loviturile de departajare

Inter Milano pregătește din Serie A dubla lovitură de 85.000.000 de euro pentru Cristian Chivu

Inter Milano pregătește din Serie A dubla lovitură de 85.000.000 de euro pentru Cristian Chivu

3.000.000 de euro pentru vedeta FCSB-ului! Gigi Becali a luat decizia pe loc

3.000.000 de euro pentru vedeta FCSB-ului! Gigi Becali a luat decizia pe loc



Recomandarile redactiei
Scene șocante în fotbal! Cartul care transporta un jucător accidentat a călcat un alt fotbalist pe teren
Scene șocante în fotbal! Cartul care transporta un jucător accidentat a călcat un alt fotbalist pe teren
Reacția lui Laszlo Dioszegi, după ce Marius Ștefănescu i-a spus ”pas” lui Sepsi și a semnat cu U Cluj
Reacția lui Laszlo Dioszegi, după ce Marius Ștefănescu i-a spus ”pas” lui Sepsi și a semnat cu U Cluj
Veste proastă pentru Dinamo! Anunțul ucrainenilor despre Vladislav Blănuță
Veste proastă pentru Dinamo! Anunțul ucrainenilor despre Vladislav Blănuță
„Asasinul” cu față de copil confirmă, după eliminarea lui Djokovic. L-a trimis acasă pe un alt favorit
„Asasinul” cu față de copil confirmă, după eliminarea lui Djokovic. L-a trimis acasă pe un alt favorit
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor
Alte subiecte de interes
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Mihai Stoica, uluit de golgheterul Superligii: „Este cel mai bun jucător, o metamorfoză gigantică”
Mihai Stoica, uluit de golgheterul Superligii: „Este cel mai bun jucător, o metamorfoză gigantică”
Jovo Lukic, „coșmarul” Craiovei: „Nimeni nu credea în noi, acum ne gândim la titlu!”
Jovo Lukic, „coșmarul” Craiovei: „Nimeni nu credea în noi, acum ne gândim la titlu!”
CITESTE SI
Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

stirileprotv Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

stirileprotv România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!