Daniel Pancu a spus pe loc ce jucător din Superliga ar transfera la Rapid

Antrenorul a avut parte de o despărțire tumultuoasă de CFR Cluj. După ce a făcut un miracol și a calificat-o pe CFR în preliminariile Conference League, Pancu a intrat într-un conflict cu cei din conducerea formației din Gruia și a părăsit echipa.

Antrenorul era deja înțeles cu Rapid și a semnat la scurt timp după finalul sezonului și după plecarea de pe banca tehnică a giuleștenilor a lui Costel Gâlcă.

În momentul în care s-a pus la masă cu Dan Șucu, Pancu i-a cerut principalului acționar din Giulești cinci transferuri importante pentru următorul sezon, cinci jucători care pot fi incluși direct în echipa de start.

Întrebat ce jucător din Superliga ar transfera la Rapid, Pancu a răspuns fără să stea pe gânduri: ”Lukic de la U Cluj”, a spus antrenorul la GSP.

Anterior, Pancu alcătuise primul 11 ideal din acest sezon al Superligii, iar atacantul bosniac nu fusese inclus, deoarece antrenorul l-a preferat pe Nsimba.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Jovo Lukic, conform Transfermarkt.

Trecut și pe la Universitatea Craiova, unde nu a reușit să impresioneze, Jovo Lukic a întrecut orice așteptări la U Cluj și a devenit golgheterul campionatului. Atacantul bosniac a înscris 20 de goluri în acest sezon și a oferit trei pase decisive în cele 39 de meciuri în care și-a făcut apariția pe teren.

Cum arată primul 11 ideal alcătuit de Daniel Pancu

Formula ideală de start a noului antrenor de la Rapid nu include și jucători de la CFR Cluj.

Portar: Laurențiu Popescu

Fundași: Carlos Mora, Kennedy Boateng, Vladimir Screciu, Nicușor Bancu

Mijlocași: Anzor Mekvabishvili, Cătălin Vulturar, Tobias Christensen

Atacanți: Alexandru Dobre, Steven Nsimba, Ștefan Baiaram