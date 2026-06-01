FC Voluntari - Hermannstadt, ora 20:30, LIVE TEXT

Hermannstadt a câștigat meciul tur cu 3-2, după ce a condus cu 3-0, astfel că are emoții înainte de returul de la Voluntari cu echipa lui Florin Pârvu.

Szabolcs Kovacs va fi cel care va conduce de la centru partida care ar urma să decidă ultima echipă participantă în sezonul 2026-2027 din Superliga României. Arbitrul va fi ajutat de asistenții George Neacsu și Alexandru Filip, iar rezervă va fi Gabriel Mihuleac.

în camera VAR vor fi Cătălin Popa și Valentin Porumbel, în timp ce observatorul de arbitri va fi Eduard Dumitrescu.

La conferința de presă premergătoare acestui joc, Dorinel Munteanu, antrneorul sibienilor, i-a lăudat pe adversarii săi înainte de cel mai important meci al acestui sezon.

”Probabil există din partea clubului și această dorință de a-i motiva financiar, dar cred că dorința fiecăruia de a fi și anul viitor în Superliga este mult mai mare decât orice suport financiar.

Nu mergem să supraviețuim, mergem să câștigăm. Acesta a fost mesajul meu în fiecare zi. Atuul este atât valoarea individuală, cât și valoarea colectivă. Dar, trebuie să demonstreze.

În tot campionatul care a trecut Voluntariul a jucat foarte bine pe teren propriu, adică tot mai bine decât în jocurile din deplasare. Totul depinde de noi, să știți. Jucătorii noștri cunosc acum adversarul, îl studiem, dar totul depinde de noi. Avem nevoie de atitudinea avem nevoie de încredere, avem nevoie de putere pentru că în acest joc sunt implicați foarte mulți factori”, a spus Munteanu.