Retras din activitate de mai bine de șapte ani, ”Eroul de la Liberec” este acum antrenor de Copii și Juniori, iar în paralel lucrează cu tinerii portari. Ultima sa experiență în fotbalul mare a fost în a doua parte a anului 2024, când a fost antrenor de portari în staff-ul lui Claudiu Niculescu la FC Voluntari.



Matache urmărește atent tot ce se întâmplă la Dinamo, echipa sa de suflet, care este în cel mai bun moment din ultimii ani. ”Câinii” sunt pe locul doi, cu 38 de puncte, la un singur punct distanță de liderul Rapid și cu șanse reale de a încheia anul 2025 pe primul loc.



Florin Matache: ”Cred că Dinamo se va bate la titlu”



Pentru asta, Dinamo ar avea nevoie de o victorie la Arad, cu UTA, în ultima etapă a anului, dar și de un joc favorabil al rezultatelor. Oricum, fostul portar se arată impresionat de tot ce se întâmplă la echipă și crede că ”roș-albii” se vor lupta la titlu până în ultima etapă.



„Cred că fiecare are o parte din evoluția asta bună a lui Dinamo acum. Au format un grup, au păstrat antrenorul, au adus niște jucători de valoare care s-au integrat farte bine în echipă.



Jucătorii au dat randament. Cred că se vor bate la titlu anul ăsta până la final”, a spus Florin Matache, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.



Cu 38 de puncte, Dinamo este la egalitate cu FC Botoșani și se poate lăuda cu al doilea cel mai bun atac din Superligă, cu 32 de goluri marcate, dar și cu a doua cea mai bună apărare, cu doar 16 goluri încasate. Prima este Botoșani, care a primit doar 14 goluri.



CV-ul lui Florin Matache



Fostul portar a ajuns la Dinamo în 2004, de la CSO Plopeni și are în CV ultimul titlu de campioană al ”câinilor roșii”, în sezonul 2006-2007. Tot în 2007 s-a transferat și la FC Vaslui, iar un an mai târziu s-a întors la Dinamo, după ce a ami jucat și la Ceahlăul Piatra Neamț.



Au urmat CS Otopeni, Universitatea Cluj, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea, Concordia Chiajna, Academica Clinceni și Flacăra Horezu.



Meciul care și-a pus amprenta asupra carierei sale a fost cel cu Slovan Liberec, din play-off-ul Europa League, sezonul 2009-2010. După 3-0 la ”masa verde” pentru cehi, Dinamo a întors rezultatul și a împins meciul spre loviturile de departajare, unde Matache a reușit să apere două lovituri.

