Este vorba despre Cristi Tănase, care s-a retras din fotbal la doar 35 de ani de la FC Argeș, în 2022. „Dodel” a fost antrenat la echipa națională a României de Costel Pană.
Costel Pană a fost invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro și a vorbit despre mai multe aspecte din cariera lui, dar a făcut și o radiografie a fotbalului românesc.
Mijlocașul a făcut parte dintr-o echipă senzațională a lui Dinamo, unde a jucat timp de cinci ani, între 1990 și 1995.
Cristi Tănase, cel mai talentat jucător antrenat de Costel Pană
Fostul fotabalist de la Dinamo a fost întrebat de Andru Nenciu în cadrul rubricii „Întrebările Fulger” din emisiunea Poveștile Sport.ro, despre cel mai talentat jucător pe care l-a antrenat.
Costel Pană a dezvăluit că Tănase a fost un talant imens și l-a clasat pe primul loc în topul fotbaliștilor talentați antrenați de el. fostul mijlocaș l-a numit și pe Alexandru Băluță, pe care l-a antrenat la Chindia Târgoviște.
(n.r. Care a fost cel mai talentat fotbalist pe care l-ai antrenat?) Alexandru Băluță, la Chindia Târgoviște, între 2010 și 2011, la bătaie cu Cristi Tănase de la Steaua (n.r. FCSB), pe care l-am promovat la echipa națională de juniori, la vârsta de 18 ani.
Ca talent, Cristi Tănase! Cu siguranță putea să ajungă mult mai sus. În perioada aceea era și el la început, bine la echipa națională de junori când vii, o dată la două luni, dădea totul. Eu zic că și în perioada în care a jucat la Steaua (n.r. FCSB) a avut o perioadă foarte bună și a avut o ascensiune. Apoi, ce s-a întâmplat din cauza vieții lui extra sportive, îmi pare rău..., dar ține de fiecare”, a spus Costel Pană în exclusivitate la Poveștile Sport.ro.
FC Argeș, CS Mioveni, FCSB, TJ Jinmen Tiger, Sivasspor, Karabukspor, Eskisehirspor, Giresunspor și Academica Clinceni sunt echipele la care a evoluat aripa stânga de-a lungul carierei.
Cristi Tănase a marcat 30 de goluri și a oferit 48 de pase decisive în 230 de meciuri jucate în tricoul lui FCSB.