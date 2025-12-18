VIDEO EXCLUSIV A rupt la FCSB, dar a fost „ridicat” de un dinamovist: „A fost cel mai talentat”

A rupt la FCSB, dar a fost &bdquo;ridicat&rdquo; de un dinamovist: &bdquo;A fost cel mai talentat&rdquo; Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

A fost unul dintre cei mai talentați jucători români din ultimii 15 ani, dar nu și-a atins potențialul maxim.

TAGS:
Costel PanăPoveștile sport.roCristi TanaseDinamoFCSBSuperliga
Din articol

Este vorba despre Cristi Tănase, care s-a retras din fotbal la doar 35 de ani de la FC Argeș, în 2022. „Dodel” a fost antrenat la echipa națională a României de Costel Pană.

Costel Pană a fost invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro și a vorbit despre mai multe aspecte din cariera lui, dar a făcut și o radiografie a fotbalului românesc.

Mijlocașul a făcut parte dintr-o echipă senzațională a lui Dinamo, unde a jucat timp de cinci ani, între 1990 și 1995.

Cristi Tănase, cel mai talentat jucător antrenat de Costel Pană

Fostul fotabalist de la Dinamo a fost întrebat de Andru Nenciu în cadrul rubricii „Întrebările Fulger” din emisiunea Poveștile Sport.ro, despre cel mai talentat jucător pe care l-a antrenat.

Costel Pană a dezvăluit că Tănase a fost un talant imens și l-a clasat pe primul loc în topul fotbaliștilor talentați antrenați de el. fostul mijlocaș l-a numit și pe Alexandru Băluță, pe care l-a antrenat la Chindia Târgoviște.

(n.r. Care a fost cel mai talentat fotbalist pe care l-ai antrenat?) Alexandru Băluță, la Chindia Târgoviște, între 2010 și 2011, la bătaie cu Cristi Tănase de la Steaua (n.r. FCSB), pe care l-am promovat la echipa națională de juniori, la vârsta de 18 ani. 

Ca talent, Cristi Tănase! Cu siguranță putea să ajungă mult mai sus. În perioada aceea era și el la început, bine la echipa națională de junori când vii, o dată la două luni, dădea totul. Eu zic că și în perioada în care a jucat la Steaua (n.r. FCSB) a avut o perioadă foarte bună și a avut o ascensiune. Apoi, ce s-a întâmplat din cauza vieții lui extra sportive, îmi pare rău..., dar ține de fiecare”, a spus Costel Pană în exclusivitate la Poveștile Sport.ro.

FC Argeș, CS Mioveni, FCSB, TJ Jinmen Tiger, Sivasspor, Karabukspor, Eskisehirspor, Giresunspor și Academica Clinceni sunt echipele la care a evoluat aripa stânga de-a lungul carierei.

Cristi Tănase a marcat 30 de goluri și a oferit 48 de pase decisive în 230 de meciuri jucate în tricoul lui FCSB.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% în 2026
Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% &icirc;n 2026
ARTICOLE PE SUBIECT
Costel Pană laudă un club din Superliga: &rdquo;Se bate la titlu! Pe 1 sau 2 termină&rdquo;
Costel Pană laudă un club din Superliga: ”Se bate la titlu! Pe 1 sau 2 termină”
Costel Pană, campion cu Dinamo &icirc;n 1992, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Costel Pană, campion cu Dinamo în 1992, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Galca ia titlul si isi da demisia . Becali, sfatuit sa il tina pe Costel pana in vara, dar sa faca REVOLUTIE in lot la vara
"Galca ia titlul si isi da demisia". Becali, sfatuit sa il tina pe Costel pana in vara, dar sa faca REVOLUTIE in lot la vara
ULTIMELE STIRI
Fotbalistul negociază cu Dinamo! Andrei Nicolescu este &icirc;ncrezător că va semna
Fotbalistul negociază cu Dinamo! Andrei Nicolescu este încrezător că va semna
AEK Atena &ndash; Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 22:00! Testul suprem pentru olteni
AEK Atena – Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 22:00! Testul suprem pentru olteni
Emiratele lui Cosmin Olăroiu joacă ACUM finala cu Arabia Saudită! Meciul, SUSPENDAT
Emiratele lui Cosmin Olăroiu joacă ACUM finala cu Arabia Saudită! Meciul, SUSPENDAT
&bdquo;Balonul de Aur al rom&acirc;nilor!&rdquo; Marca, elogiu superb pentru Rațiu
„Balonul de Aur al românilor!” Marca, elogiu superb pentru Rațiu
FCSB sau Steaua? Avem doi Alexandru Gabriel Maxim &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc, unul de la FCSB, altul de la Steaua
FCSB sau Steaua? Avem doi Alexandru Gabriel Maxim în fotbalul românesc, unul de la FCSB, altul de la Steaua
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Răzvan Lucescu, victorie zdrobitoare: PAOK, &icirc;n cărți pentru o performanță formidabilă &icirc;n Grecia

Răzvan Lucescu, victorie zdrobitoare: PAOK, în cărți pentru o performanță formidabilă în Grecia

Capăt de drum: Olăroiu pleacă! Următoarea destinație pentru selecționerul Emiratelor

Capăt de drum: Olăroiu pleacă! Următoarea destinație pentru selecționerul Emiratelor

Florin Prunea a spus cum se termină FCSB - Rapid și cine va termina 2025 pe primul loc

Florin Prunea a spus cum se termină FCSB - Rapid și cine va termina 2025 pe primul loc

Despărțire după 7 ani și jumătate: Marius Marin, pe cale să fie v&acirc;ndut de Pisa

Despărțire după 7 ani și jumătate: Marius Marin, pe cale să fie vândut de Pisa

Ianis Hagi, precum boxerii: c&acirc;te minute de joc a primit, la Alanyaspor

Ianis Hagi, precum boxerii: câte minute de joc a primit, la Alanyaspor

Nebunia lui Becali, aproape de realitate: FCSB, pe cale să dea lovitura iernii

Nebunia lui Becali, aproape de realitate: FCSB, pe cale să dea lovitura iernii



Recomandarile redactiei
Emiratele lui Cosmin Olăroiu joacă ACUM finala cu Arabia Saudită! Meciul, SUSPENDAT
Emiratele lui Cosmin Olăroiu joacă ACUM finala cu Arabia Saudită! Meciul, SUSPENDAT
Fotbalistul negociază cu Dinamo! Andrei Nicolescu este &icirc;ncrezător că va semna
Fotbalistul negociază cu Dinamo! Andrei Nicolescu este încrezător că va semna
&bdquo;Balonul de Aur al rom&acirc;nilor!&rdquo; Marca, elogiu superb pentru Rațiu
„Balonul de Aur al românilor!” Marca, elogiu superb pentru Rațiu
Real Madrid, foarte aproape să se facă de r&acirc;s! Cum s-au descurcat madrilenii &icirc;n duelul cu echipa din Liga 3
Real Madrid, foarte aproape să se facă de râs! Cum s-au descurcat madrilenii în duelul cu echipa din Liga 3
Barcelona s-a convins! Catalanii i-au pus contractul pe masă
Barcelona s-a convins! Catalanii i-au pus contractul pe masă
Alte subiecte de interes
Fane, c&acirc;nd te vei transfera &icirc;n Premier League, să nu uiți de profesorul tău! T&acirc;rnovanu, aruncat &icirc;n groapa cu lei
"Fane, când te vei transfera în Premier League, să nu uiți de profesorul tău!" Târnovanu, aruncat în 'groapa cu lei'
&bdquo;Nu era conștient la ce nivel ar fi putut ajunge!&rdquo; Rom&acirc;nul comparat cu Hagi și Dobrin
„Nu era conștient la ce nivel ar fi putut ajunge!” Românul comparat cu Hagi și Dobrin
Darius Răpă a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Totul despre escalada sportivă
Darius Răpă a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Totul despre escalada sportivă
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: &rdquo;Sunt dinamovist sută la sută!&rdquo;
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
Cu ce buget a ratat&nbsp;Chiajna&nbsp;calificarea &icirc;n play-off-ul din Liga 2: &rdquo;Cifrele? Le visez noaptea!&rdquo;
Cu ce buget a ratat Chiajna calificarea în play-off-ul din Liga 2: ”Cifrele? Le visez noaptea!”
Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Erik Lincar, după ce Concordia Chiajna a ratat play-off-ul din Liga 2: &rdquo;Mi-a și spus&rdquo;
Ce se întâmplă cu Erik Lincar, după ce Concordia Chiajna a ratat play-off-ul din Liga 2: ”Mi-a și spus”
CITESTE SI
Intervenție spectaculoasă &icirc;n Capitală. O femeie care s-a baricadat &icirc;n casă a fost salvată ca &icirc;n filme. VIDEO

stirileprotv Intervenție spectaculoasă în Capitală. O femeie care s-a baricadat în casă a fost salvată ca în filme. VIDEO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% &icirc;n 2026

stirileprotv Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% în 2026

Cu c&acirc;t va crește salariul minim &icirc;n 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție

stirileprotv Cu cât va crește salariul minim în 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!