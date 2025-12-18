Este vorba despre Cristi Tănase, care s-a retras din fotbal la doar 35 de ani de la FC Argeș, în 2022. „Dodel” a fost antrenat la echipa națională a României de Costel Pană.

Costel Pană a fost invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro și a vorbit despre mai multe aspecte din cariera lui, dar a făcut și o radiografie a fotbalului românesc.

Mijlocașul a făcut parte dintr-o echipă senzațională a lui Dinamo, unde a jucat timp de cinci ani, între 1990 și 1995.

Cristi Tănase, cel mai talentat jucător antrenat de Costel Pană



Fostul fotabalist de la Dinamo a fost întrebat de Andru Nenciu în cadrul rubricii „Întrebările Fulger” din emisiunea Poveștile Sport.ro, despre cel mai talentat jucător pe care l-a antrenat.

Costel Pană a dezvăluit că Tănase a fost un talant imens și l-a clasat pe primul loc în topul fotbaliștilor talentați antrenați de el. fostul mijlocaș l-a numit și pe Alexandru Băluță, pe care l-a antrenat la Chindia Târgoviște.

