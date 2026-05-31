Fundașul central Evan Ndicka (26 de ani) și mijlocașul central Manu Kone (25 de ani), ambii legitimați în prezent la AS Roma, sunt doriți de Inter Milano în perioada de mercato din vară.

Inter Milano, cu ochii pe doi jucători de la AS Roma

Evan Ndicka este un jucător „pe care Cristian Chivu l-a solicitat în mod special”, după cum informează tuttomercatoweb.com.

Dorința lui Chivu este accentuată de potențiala plecare a lui Alessandro Bastoni la FC Barcelona.

Ndicka a adunat 42 de meciuri oficiale pentru AS Roma în stagiunea precedentă, în care a marcat cinci goluri. Cota sa de piață pe Transfermarkt este de 35.000.000 de euro.

Manu Kone, o dorință mai veche a Interului

Manu Kone este o țintă mai veche a milanezilor. Mijlocașul central a adunat, în stagiunea precedentă, 37 de partide în toate competițiile.

Kone a înscris două goluri și a furnizat trei pase decisive în cele 37 de apariții, iar cota sa de piață ajunge la 50.000.000 de euro.

Dacă cele două transferuri se vor concretiza, Inter Milano îi va aduce lui Cristian Chivu doi jucători chiar de la echipa de la care l-a transferat pe român în 2007, când era fotbalist profesionist.