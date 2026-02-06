Din articol Federația Română de Fotbal a lansat prima strategie comercială dedicată SuperLigii Feminine





Federația Română de Fotbal a lansat la Casa Fotbalului prima strategie comercială dedicată exclusiv SuperLigii Feminine de fotbal, document dezvoltat alături de FIFA. Federația Română de Fotbal a lansat prima strategie comercială dedicată SuperLigii Feminine La eveniment au participat reprezentanți UEFA și FIFA, ai cluburilor de fotbal feminin din România și ai cluburilor de fotbal masculin, sponsori, reprezentanți media, foste sportive de renume precum Gabriela Szabo, Narcisa Lecușanu și Simona Amânar, precum și președintele Agenției Naționale pentru Sport, Constantin-Bogdan Matei. Cuvântul de deschidere l-a avut președintele FRF, Răzvan Burleanu, urmat de prezentări și luări de cuvânt din partea Adei Bonilla Duarte, Lead Women’s Football – Europe din partea FIFA, Alyssei Lagonia, Women’s Football Development Coordinator la UEFA și a lui Carlos Valenzuela, consultant FIFA.

Imagini de la evenimentul organizat de Federația Română de Fotbal Fotografii: FRF

„Dezvoltarea sportivă trebuie însoțită de dezvoltare comercială, iar SuperLiga Feminină trebuie să fie un produs cu valoare, un spațiu de performanță, inspirație și apartenență. Strategia comercială a SuperLigii Feminine pornește de la o nevoie clară: construirea unui model sustenabil de monetizare, prin transformarea competiției într-un produs media și de comunitate, cu ofertă clară și livrabile măsurabile, capabil să genereze venituri recurente, audiență în creștere și valoare pentru parteneri, cluburi și jucătoare. Fotbalul feminin a depășit faza în care putea fi susținut doar prin energie, entuziasm și inițiative punctuale. Următoarea etapă înseamnă profesionalizare: predictibilitate în livrare, standarde comune, investiții în produs, în conținut și în experiența de meci. Înseamnă să trecem de la o asociere percepută predominant ca responsabilitate socială, la un model în care parteneriatele devin investiții cu potențial real de monetizare și de construire de brand – pentru ligă, cluburi și sponsori.” – Răzvan Burleanu, președinte FRF

Evenimentul a dezvăluit public noua strategie comercială dezvoltată de Federația Română de Fotbal alături de FIFA, implicând principalii factori interesați pentru a oferi sprijin și a demara implementarea. Prezentarea strategiei a fost făcută de Emma Bârsan, directoarea Departamentului pentru Dezvoltarea Fotbalului Feminin FRF, și Raul Șandru, din cadrul Departamentului Comercial al FRF. La final a avut loc o discuție tip panel, pe tema Valoarea investiției în fotbalul feminin, la care au participat Cristiana Pariza, directoarea executivă a Farului Constanța, Cosmin Găbrian, directorul comeracial FRF, Alexandru Cristian, Senior Sponsorship Executive din partea Superbet și Daniel Anghel, reprezentant al deținătorului de drepturi TV pentru Superliga Feminină, PRO ARENA.