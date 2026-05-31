Omul de afaceri vrea ca echipa sa să nu mai rateze prezența în play-off, așa cum s-a întâmplat în acest sezon, și pune la cale o campanie spectaculoasă de achiziții. Până atunci, Becali l-a convins pe unul dintre cei mai importanți oameni ai echipei sale să rămână.

Mihai Popescu (33 de ani), fundașul central al fostei campioane, își va prelungi actualul contract, așa cum a anunțat și Gigi Becali. Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a spus că actele au fost înregristrate încă de vineri.

Mihai Popescu își prelungește contractul cu FCSB

Chiar dacă viitorul său a fost pus sub semnul întrebării, se pare că Popescu l-a convins pe Becali cu evoluțiile sale din ultima perioadă, motiv pentru care finanțatorul echipei a decis să-i ofere un nou contract.

”Faptul că Gigi a zis să semnăm prelungirea cu Mihai Popescu, să-i facem ofertă bună. Și oferta a fost, el a acceptat-o fără să negocieze. Dar a spus: ‘În loc de un an, aș vrea să semnez pe doi ani’. În secunda 1, Gigi a zis ’da’.

Am semnat joi seară, actele au fost înregistrate în ziua meciului (n.r. cu Dinamo). Adică astea sunt niște chestii foarte importante. Un patron putea să spună: ‘Bine, mă, hai să vedem noi după aia, ne calificăm, nu ne calificăm’. Nu, Gigi asta a făcut. Astea sunt chestii care contează enorm”, a spus MM Stoica, la Fanatik.ro.

Mihai Popescu a evoluat în 27 de partide în acest sezon pentru FCSB, reușind să marcheze și un gol. Fundașul s-a accidentat în toamnă la un meci al echipei naționale, motiv pentru care a fost indisponibil aproape șase luni.

FCSB, cap de serie în Conference League

Grație coeficientului UEFA de 25.500, FCSB va fi cap de serie în turul 2 preliminar al Conference League și va evita adversari mai puternici în următoarea fază.

Printre posibilii adversari se numără Motherwell, Dunajska Streda, NK Varazdin, Beitar Ierusalim, Hapoel Tel-Aviv, Debrecen, Zimbru Chișinău, Shelbourne sau Valletta.