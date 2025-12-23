VIDEO EXCLUSIV Florin Matache e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Dezvăluirile 'Eroului de la Liberec'

Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

Florin MatachePoveștile sport.roDinamo
Florin Matache, la Poveștile Sport.ro

Florin Matache, fostul portar de la Dinamo, a vorbit timp de o oră la Poveștile Sport.ro cu jurnaliștii Andru Nenciu și Daniel Anghel despre toată cariera sa, despre momentele importante și despre tot ce se întâmplă în prezent în Liga 1, dar și în fotbalul extern.

Fan Newcastle United, Florin Matache urmărește Premier League, transmis de VOYO, și spune cine e portarul care l-a impresionat în trecut în campionatul Angliei. La Poveștile Sport.ro, Florin Matache răspunde la rubrica Întrebări-Fulger și comentează mai multe fotografii de arhivă care i-au rămas la suflet.

Cum a fost eliminat când un arbitru i-a zis "Bine ai venit!", unde i s-a propus să lucreze, cine era cel mai bun executant de lovituri libere și cum era atmosfera la Dinamo când conducerea era multicefală... toate la Poveștile Sport.ro!

Florin Matache

  • Florin matache
Florin Matache / Foto: Captură ”Poveștile Sport.ro”.
CV-ul lui Florin Matache

Fostul portar a ajuns la Dinamo în 2004, de la CSO Plopeni și are în CV ultimul titlu de campioană al ”câinilor roșii”, în sezonul 2006-2007. Tot în 2007 s-a transferat și la FC Vaslui, iar un an mai târziu s-a întors la Dinamo, după ce a ami jucat și la Ceahlăul Piatra Neamț.

Au urmat CS Otopeni, Universitatea Cluj, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea, Concordia Chiajna, Academica Clinceni și Flacăra Horezu.

Meciul care și-a pus amprenta asupra carierei sale a fost cel cu Slovan Liberec, din play-off-ul Europa League, sezonul 2009-2010. După 3-0 la ”masa verde” pentru cehi, Dinamo a întors rezultatul și a împins meciul spre loviturile de departajare, unde Matache a reușit să apere două lovituri. 

