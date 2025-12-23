Florin Matache, la Poveștile Sport.ro

Florin Matache, fostul portar de la Dinamo, a vorbit timp de o oră la Poveștile Sport.ro cu jurnaliștii Andru Nenciu și Daniel Anghel despre toată cariera sa, despre momentele importante și despre tot ce se întâmplă în prezent în Liga 1, dar și în fotbalul extern.

Fan Newcastle United, Florin Matache urmărește Premier League, transmis de VOYO, și spune cine e portarul care l-a impresionat în trecut în campionatul Angliei. La Poveștile Sport.ro, Florin Matache răspunde la rubrica Întrebări-Fulger și comentează mai multe fotografii de arhivă care i-au rămas la suflet.

Cum a fost eliminat când un arbitru i-a zis "Bine ai venit!", unde i s-a propus să lucreze, cine era cel mai bun executant de lovituri libere și cum era atmosfera la Dinamo când conducerea era multicefală... toate la Poveștile Sport.ro!

