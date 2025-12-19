Devis Epassy (32 de ani), portarul camerunez de la Dinamo, a fost transferat de ”câini” în vară și s-a impus rapid ca titular în echipa lui Zeljko Kopic.



În a doua parte a sezonului precedent, titularul postului de portar de la Dinamo a fost Alexandru Roșca (22 de ani). Florin Matache a explicat, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”, ce aport a adus Epassy la echipă.



Florin Matache, despre Devis Epassy



„Pentru asta a fost adus. Are maturitate, este un portar de talie, bănuiesc că are și în vestiar un cuvânt de spus ca și lider. A ajutat echipa până acum, dă siguranță. Roșca este un portar bun, dar care nu are experiența lui Epassy.



Când te bați la un asemenea nivel și îți dorești titlul, ai nevoie de continuitate și, probabil, au considerat că Roșca nu poate aduce acest lucru și d-aia l-au luat pe Epassy care și-a făcut treaba, până în momentul ăsta, foarte bine”, a spus Matache, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.



Cu 38 de puncte, Dinamo este la egalitate cu FC Botoșani și se poate lăuda cu al doilea cel mai bun atac din Superligă, cu 32 de goluri marcate, dar și cu a doua cea mai bună apărare, cu doar 16 goluri încasate. Prima este Botoșani, care a primit doar 14 goluri.



CV-ul lui Florin Matache



Fostul portar a ajuns la Dinamo în 2004, de la CSO Plopeni și are în CV ultimul titlu de campioană al ”câinilor roșii”, în sezonul 2006-2007. Tot în 2007 s-a transferat și la FC Vaslui, iar un an mai târziu s-a întors la Dinamo, după ce a ami jucat și la Ceahlăul Piatra Neamț.



Au urmat CS Otopeni, Universitatea Cluj, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea, Concordia Chiajna, Academica Clinceni și Flacăra Horezu.



Meciul care și-a pus amprenta asupra carierei sale a fost cel cu Slovan Liberec, din play-off-ul Europa League, sezonul 2009-2010. După 3-0 la ”masa verde” pentru cehi, Dinamo a întors rezultatul și a împins meciul spre loviturile de departajare, unde Matache a reușit să apere două lovituri.

