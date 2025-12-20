Daniel Bîrligea, gata de titularizare în FCSB - Rapid

FCSB este sigură că se va putea baza pe Daniel Bîrligea în centrul atacului la derby-ul cu Rapid. Vestea vine după cinci partide ratate de vârful campioanei în urma unei entorse suferite la meciul cu Steaua Roșie Belgrad, din Europa League.



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a transmis că Bîrligea s-a antrenat normal cu echipa cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională.



"Bîrligea s-a antrenat normal, a făcut tot antrenamentul cu echipa. Suntem încrezători. E extrem de important meciul pentru noi. În eventualitatea unei victorii, am ajunge nesperat la o distanță destul de mică de Rapid și de cele din față. Craiova probabil va câștiga, dar Dinamo nu are un meci ușor la Arad.



Ne putem apropia. Facem și noi calcule. Așa multe calcule nu am făcut niciodată până acum", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.



Rapid este victima preferată a lui Daniel Bîrligea. Atacantul a marcat nu mai puțin de 8 goluri în 12 partide contra giuleștenilor. Cintre dintre ele au fost înscrise în perioada în care Bîrligea îmbrăca tricoul lui CFR Cluj.

