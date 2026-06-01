Veste proastă pentru Dinamo! Anunțul ucrainenilor despre Vladislav Blănuță

Ultimele vești despre fotbalistul așteptat la Dinamo.

Dinamo era decisă să încerce să îl transfere pe Vladislav Blănuță de la Dinamo Kiev dacă ar fi obținut calificarea în preliminariile Conference League, însă mutarea este în aer în condițiile în care ”Câinii Roșii” au pierdut barajul cu FCSB, scor 1-2.

Dinamo Kiev analizează unde îl poate vinde pe Vladislav Blănuță

În cursul zilei de luni, presa ucraineană a oferit noi detalii în legătură cu viitorul atacantului trecut pe la FCU Craiova și U Cluj. Jurnalistul ucrainean Mykhailo Spivakovsky a dezvăluit că oficialii clubului Dinamo Kiev caută acum mai multe cluburi cu care să negocieze plecarea lui Vladislav Blănuță.

Dinamo Kiev este concentrată să îi găsească un nou club lui Vladislav Blănuță. Căutările sunt în desfășurare pentru un fundaș dreapta, un fundaș central, o extremă și un atacant”, a spus Mykhailo Spivakovsky, conform UA Football.

Dinamo Kiev l-a transferat pe Vladislav Blănuță de la FCU Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, pentru două milioane de euro, însă atacantul nu a reușit să confirme în Ucraina, mai ales că a fost implicat într-un scandal uriaș după ce suporterii lui Dinamo Kiev au descoperit că fotbalistul a distribuit pe rețelele sociale materiale de propagandă rusă.

  • 1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Vladislav Blănuță, conform Transfermarkt.
