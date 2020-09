De la spaima coechipierilor, la "bestia nera" pentru adversari! Andrei Vlad s-a transformat total in acest sezon!

Portarul de la FCSB a ajuns la al cincilea meci oficial consecutiv fara gol primit.

Andrei Vlad a debutat la FCSB in sezonul 2017-2018, dar a avut prestatii modeste si a fost mai mult rezerva lui Cristi Balgradean. In momentele cand a fost introdus de antrenori, el a aratat nesiguranta si a facut greseli elementare, totul culminand cu erorile ce au dus la eliminarea in fata lui Rapid Viena, din play-off-ul Europa League. Insa, dupa plecarea lui Balgradean cu scandal si dupa ce patronul Gigi Becali a refuzat sa cumpere un alt goalkeeper cu experienta, Vlad a devenit titular indiscutabil, iar cifrele si prestatiile sale s-au imbunatati considerabil.

In cele 5 meciuri jucate in acest sezon, Vlad nu a primit niciun gol si echipele sale au inregistrat victorii pe linie, cu scoruri linistitoare. El a fost integralist in meciurile FCSB-ului din Liga 1 cu Viitorul si Astra, ambele castigate cu 3-0, dar si contra armenilor de la Shirak FC (3-0), in primul tur preliminar al Europa League. De asemenea, portarul a avut prestatii foarte bune in tricoul nationalei de tineret, contra Finlandei (3-1) si Maltei (3-0), fiind unul dintre atuurile Romaniei pentru calificarea la Euro 2021. De altfel, si in precedentele patru partide in care fusese titular in actualele preliminarii (3-0 Ucraina / 3-0 Irlanda de Nord / 4-1 Finlanda / 0-0 Irlanda de Nord), el primise un singur gol, dintr-o faza in care nu i se poate reprosa nimic.

La doar 21 de ani, fotbalistul s-a impus intre buturile FCSB-ului, in fata lui colegilor de generatie Tarnovanu, Niga, Ducan sau Udrea, si a ajutat echipa sa fie lider in Liga 1, dupa doua etape. De asemenea, la reprezentativa U21 a devenit prima solutie in fata lui Mihai Aioani (Chindia), Teodor Axinte (Poli Iasi), Horatiu Moldovan (UTA), Ionut Rus (CFR Cluj) sau Cosmin Dur-Bozoanca (Viitorul). Andrei Vlad, 190 cm si 82 kg, este nascut la Targoviste si a mai evoluat la CSS Targoviste si CSU Craiova, inainte sa fie cumparat de FCSB, cu 400.000 de euro, in iulie 2017. El este cotat acum la 500.000 de euro.