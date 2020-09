"Sarim pe el imediat!" :) Adi Popa, gata sa revina in Liga 1! De ce depinde transferul fostului jucator de la FCSB

Adi Popa (32 de ani) este gata sa revina in Liga 1, la o echipa surprinzatoare.

Adi Popa a ramas liber de contract dupa ce i-a expirat imprumutul la FCSB, dar si intelegerea cu Reading, club cu care se afla sub contract din 2017.

Popa se antreneaza in prezent cu Voluntari, iar Mihai Teja asteapta cu nerabdare o decizie a fotbalistului. In cazul in care acesta nu isi va gasi in curand un angajament mai avantajos, este gata sa semneze cu Voluntari.

Mijlocasul a inscris deja un gol pentru ilfoveni intr-o partida amicala si are ca principal obiectiv un transfer in strainatate.

"Adi Popa se pregateste cu noi, ne-a rugat frumos sa-l primim, mai ales ca suntem aproape de Bucuresti. Cu mare placere il ajutam pe Adi, daca putem. Depinde, noi asteptam la rand, vedem.

Daca nu isi gaseste ceva, sarim pe el imediat. Deocamdata, obiectivul lui e sa plece in strainatate. Are valoare, are calitate, e normal sa plece la mai bine", a spus Mihai Teja pentru Digi Sport.

2 goluri in 17 meciuri a marcat Popa pentru FCSB in sezonul trecut al Ligii 1. 600.000 de euro este cota de piata a mijlocasului, potrivit Transfermarkt.