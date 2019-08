Ipoteza halucinanta la FCSB dupa meciul de cu Gaz Metan! Andrei Vlad a cerut schimbarea pentru ca I-A FOST FRICA: "Nu stiu cat de grava e accidentarea"

FCSB a ajuns pe penultimul loc in Liga 1!

FCSB a pierdut cu 0-4 meciul cu Gaz Metan de duminica seara, iar echipa antrenata acum de Bogdan Vintila este pe penultimul loc in clasamentul Ligii 1.

Helmuth Duckadam a venit cu o ipoteza incredibila la finalul meciului, referitoare la accidentarea si schimbarea portarului Vlad in timpul partidei cu Gaz Metan.

Oficialul de la FCSB a spus ca, dupa parerea lui, Vlad a cerut schimbarea mai mult de frica decat din cauza accidentarii.

Mai mult, fostul mare portar sustine ca Vlad a avut o atitudine nepotrivita atunci cand el a incercat sa-i dea anumite sfaturi.

"Nu stiu cat de grava e accidentarea, dar eu cred ca la un moment dat frica a fost mai mare decat durerea. Nu vreau sa supar pe nimeni.

El a sarit niste etape si eu i-am spus. El de la gradinita a ajuns direct la facultate. A venit de la Craiova, unde nu avea meciuri in picioare, la Steaua, unde e presiune. Trebuie sa incepi sa gandesti altfel.

Am stat de vorba cu el, ca nu e niciun secret. I-am spus la un moment dat 'cred ca la centrarea aia era bine sa iesi'. El mi-a raspuns ca 'eu am crezut ca e mai bine sa nu ies'. Cu asta, am incheiat discutia. Eu asteptam un alt raspuns.

El in mintea lui a crezut ca are dreptate. L-am lasat in pace. E pacat. Si imi pare rau si de Balgradean. Au momente cand sunt atat de plini de ei. Isi ascund emotia", a spus Duckadam la DigiSport.