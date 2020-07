Andrei Vlad nu mai e Messi, e direct Klitschko dupa ce l-a facut K.O pe Koljic! Cum a comentat Duckadam gafa URIASA a portarului 

FCSB a pierdut deplasarea cu Craiova, 2-1.

Craiova s-a impus cu doua goluri din penalty, transformate de Alex Cicaldau si Dan Nistor fara probleme. Valentin Mihaila a scos primul penalty, dupa un duel in careu cu Ovidiu Popescu, in timp ce cel de-al doilea a fost scos de Koljic dupa ce Andrei Vlad i-a dat un pumn in cap in incercarea de a respinge balonul.

Gafa uriasa a lui Vlad, care a iesit neinspirat a costat-o pe FCSB, care nu mai fusese invinsa de Craiova de 6 meciuri! Helmut Duckadam, fostul presedinte de imagine al FCSB a vorbit despre infrangerea ros-albastrilor si a comentat eroarea lui Vlad.

"Nu a fost un meci grozav. A fost ambitie multa, calitate mai putina. Poate ma asteptam la mai mult de la FCSB, chiar daca in afara meciului cu CFR Cluj nu a jucat foarte bine. De la Craiova mi-au placut Koljic si, in unele momente, Cicaldau.

Vlad n-a anticipat bine. Un portar nu trebuie sa iasa in momentul in care fundasul e in lupta cu atacantul. Insa greseala aceasta a fost facuta si de goalkeeperi cu mai mare experienta decat a lui", a spus Helmut Duckadam pentru Gazeta Sporturilor.