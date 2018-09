EXCLUSIV | Ce s-a intamplat in vestiar intre Gnohere si Andrei Vlad, dupa meciul cu Rapid Viena! Anamaria Prodan a spus tot

Bizonul Gnohere i-a adresat cateva cuvinte lui Andrei Vlad dupa meciul FCSB 2-1 Rapid Viena, la capatul caruia ros-albastri au fost eliminati din UEFA Europa League.

Impresarul Anamaria Prodan, care il reprezinta pe Andrei Vlad, sustine ca tanarul portar a fost vizat de cateva comentarii ale lui Harlem Gnohere la finalul meciului cu Rapid Viena. Totusi, cei doi nu au intrat intr-un conflict verbal, nici nu sunt suparati unul pe celalalt acum.

Potrivit Anamariei Prodan-Reghecampf, Gnohere i-a adresat cateva cuvinte lui Andrei Vlad, spunandu-i sa se concentreze mai bine.

"Gnohere era suparat, pentru ca a dat goluri in aceste preliminarii, voia in grupele UEL. I-a zis lui Vlad sa se concentreze, atat, nu a fost harta intre ei", a spus Anamaria Prodan-Reghecampf la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.