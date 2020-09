Debuta pentru FCSB la 16 ani si MM Stoica il compara cu Cernat, dar a ajuns liber de contract la CSA Steaua! 

Steaua ataca promovarea cu un mijlocas care a debutat la 16 ani la FCSB si era considerat unul dintre marile talente ale Romaniei.

Emilian Pacionel (19 ani) a semnat cu CSA Steaua si va incerca sa obtina promovarea in Liga 2, alaturi de "ros-albastri". Nascut in comuna Farcasele, judetul Olt, el inceput fotbalul la Caracal, au continuat la Scoala de Fotbal Razvan Rat din Slatina, apoi au ajuns la CSU Craiova, de unde a plecat cu un gust amar. "Imi duceam zilnic copiii cu masina la Craiova, la antrenamente, dar acolo am fost umiliti. Cei de la CSU s-au comportat mizerabil cu copiii mei! Antrenorii nu-i bagau in seama, nu le dadeau echipamente. I-am contactat pe avocatul Dan Idita si pe Anamaria Prodan, asa am ajuns la FCSB. Craiova era echipa noastra de baza, dar de mici mi-am dus copiii la majoritatea meciurilor Stelei in Europa. Steaua e echipa noastra de suflet. De Craiova sa nu mai aud!”, spunea tatal acestuia.

In octombrie 2017, Emilian a debutat in tricoul seniorilor FCSB, dupa ce a intrat la pauza meciului dîn "16-imile" Cupei Romaniei cu Sanatatea Cluj (6-1). "Pacionel are 16 ani, figura unui copil de 9 ani si vede fotbalul ca un fotbalist bun de 30 de ani. A avut o evolutie entuziasmanta. Cand am fost prima oara sa-l vad cu Dica la juniori, parca il priveam pe Florin Cernat", spunea Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB, la momentul debutului.

Exilat la partidele din Liga Elitelor si la echipa secunda din Liga 3, fara sanse de a se impune la echipa de seniori, Emilian Pacionel si-a reziliat contractul cu FCSB si a dat probe de joc la CSA Steaua, fiind oprit de antrenorul Daniel Oprita, dupa ce a fost folosit in mai multe meciuri amicale. Pacionel are 175 cm si 64 kg, loveste mingea cu piciorul drept si poate juca mijlocas stanga sau mijlocas ofensiv in spatele varfului. El mai are un frate, Stefan Pacionel (21 ani), care joaca pe postul de mijlocas ofensiv si este sub contract cu FCSB, fiind imprumutat in ultimele sezoane la Farul, Dunarea Calarasi si Axiopolis Cernavoda.

Pana acum, Steaua i-a mai transferat pentru noul sezon de Liga 3 pe Dean Beta (CS Mioveni), Bogdan Chipirliu (Gloria Buzau), George Calintaru (Turris Turnu Magurele), Antonio Vlad (Viitorul Constanta) si Stefan Musat (Viitorul Constanta), ultimii doi fiind imprumutati pentru un sezon. In actualul format al Ligii 3, 100 de echipe sunt impartite in 10 serii, Steaua urmand sa se lupte cu Dinamo II, FCSB II, Rapid II si Progresul Spartac pentru promovarea in esalonul secund. In actualul lot al Stelei, mai sunt inca doi jucatori care au jucat la echipa de seniori a FCSB, Liviu Bajenaru (2011) si Rares Enceanu (2013-2016).