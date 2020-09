Veste buna pentru Becali si FCSB! Ros-albastrii au unde juca dupa ce au fost INTERZISI in Ghencea!

FCSB ar putea primi sansa sa-si dispute meciurile pe o noua arena.

FCSB isi juca meciurile de "acasa" pe Arena Nationala, insa dupa ce Primaria Municipiului Bucuresti a decis sa inchida cel mai mare stadion al tarii din cauza degradarii gazonului, formatia patronata de Gigi Becali va trebui sa-si gasesca un alt stadion.

Solutia ideala ar putea veni chiar de la Ministrul Tineretului si Sportului:

„FCSB va putea juca pe stadionul „Arcul de Triumf”. Aceasta arena va fi in proportie de 90% a Ministerului Tineretului si Sportului. Lucram in momentul de fata la zona de utilitati si la zona de monitorizare”, a spus Ionut Stroe la Realitatea Plus.

Stadion Tineretului Arcul de Triumf

Cost constructie: 36.926.880 milioane de euro

Capacitate: 8.207 locuri

Teren: 120m x 80m, suprafata de joc de tip gazon natural hibrid (gazon natural cu fibre artificiale), incalzire

Vestiare pentru sportivi si arbitri, spatii pentru mass-media sala de conferinte, zona de flash interviu

Puncte de prim-ajutor pentru spectatori (la fiecare tribuna), centru de recuperare pentru sportivi (de tip spa si medicina sportiva cu dotari aferente)

Post de control anti-doping si spatii administrative

Facilitati: spatii pentru presa, VIP, spatii de cazare, 170 de locuri de parcare pentru spectatori.