Probleme pentru FCSB si Dinamo?! Decizia luata de Primaria Capitalei dupa problemele cu gazonul de pe Arena Nationala

FCSB si Dinamo risca sa nu mai poata juca pe Arena Nationala pentru o perioada de timp.

Dupa ce gazonul de pe cel mai mare stadion al tarii s-a prezentat in conditii foarte proaste la meciul dintre Romania si Irlanda de Nord, scor 1-1, Primaria Municipiului Bucuresti a decis sa inchida Arena Nationala, conform Telekom Sport.

Desi a plouat in Bucuresti, acoperisul nu a fost tras, iar starea gazonului s-a inrautatit si mai mult. Din aceasta cauza, cei care administreaza terenul au fost acuzati de neglijenta.

Astazi, Primaria Municipiului Bucuresti a luat hotararea sa inchida cel mai mare stadion al tarii pentru a putea reface starea gazonului. Aceasta decizie le poate afecta atat pe FCSB, cat si pe Dinamo, echipe care joaca meciurile de "acasa" pe Arena Nationala.

In etapa a treia a Ligii 1, FCSB joaca in deplasare cu FC Voluntari, pe 12 septembrie. De cealalta parte Dinamo are meci "acasa" cu FC Botosani pe 11 septembrie. In urma acestei situatii, "cainii rosii" vor fi nevoiti sa se intoarca in "Stefan cel Mare".