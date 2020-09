Bourceanu, atac la fostul sau antrenor de la FCSB: "Nu a fost o perioada ok intre noi. Dar nu e vina lui, e vina jucatorului tot timpul!"

Alex Bourceanu a povestit despre momentul revenirii la FCSB in 2014.

Alex Bourceanu (35 de ani) si-a adus aminte si a povestit cum a decurs de fapt revenirea sa la FCSB in 2014. Initial, fostul mijlocas nu voia sa revina la formatia patronata de Gigi Becali, deoarece era accidentat. Bourceanu isi dorea sa se refaca si sa continue sa joace la Trabzonspor, insa turcii i-au transmis pe atunci ca trebuie sa-si gaseasca rapid o echipa, deoarece aveau un numarul limita de straini in lot.

"Am revenit la Steaua, pentru ca am avut, cu 3 saptamani inainte, o discutie. N-am avut eu, Anamaria a avut o discutie cu nea Gigi sa ma intorc, pentru eventualitatea dublei cu Ludogoret. Eu eram accidentat, am zis ca nu ma intorc, nu aveam in plan sa ma intorc, nu voiam sa ma intorc. Voiam sa merg inainte, tocmai pentru a evita ceea ce s-a spus dupa aceea, ca n-am reusit.

Cu o zi sau doua inainte, cei de la Trabzon au incercat sa gaseasca o solutie, pentru ca aveau doar 8 locuri de straini si aveau nevoie de un jucator sanatos, pentru a juca in cupele europene. Nu s-a gasit o varianta din care sa iesim ambele parti bine si am zis, ok, va las. Iti platim salariul, trebuie sa pleci, sa ne lasi locul liber si am venit la Steaua. Era ultima zi de transfer. Imi si doream sa vin, pentru ca aveam in spate. Adica amintirile pe care le aveam de acolo imi spuneau ca va fi wow, va fi la fel. Trebuia sa-mi dau seama ca nu va fi la fel.

Aveam dureri, o perioada nu foarte ok intre mine si antrenor. Costel Galca, dar nu e vina lui, bineinteles. E vina jucatorului tot timpul. Am terminat sezonul cu Steaua, campion, Cupa, campionat. Pentru mine, eu nu le-am castigat, sunt in palmares, dar nu le simt", a declarat Alex Bourceanu pentru Telekom Sport.