Rasturnare de situatie! Andrei Vlad nu mai pleaca de la FCSB: "Orice discutie e inchisa!" Cine ii ia locul

FCSB a imprumutat 2 jucatori la Dunarea Calarasi. A treia mutare, a lui Vlad, nu va mai avea loc.

Andrei Vlad nu mai ajunge la Dunarea Calarasi. Antrenorul echipei, Dan Alexa, a anuntat ca mutarea nu se mai face, Calancea de la Craiova fiind portarul adus de Dunarea in aceasta iarna.

"Multi jucatori noi, incerc sa gasesc un prim 11, pentru ca timpul este foarte scurt. Trebuie sa lucram la omogenitate. Avem patru jocuri amicale in Turcia, apoi cele 5 din acest sfarsit de retur, inainte de playout. Pentru mine, important este ca toti jucatorii sa se pregateasca uniform, sa fim bine din punct de vedere fizic si, pe langa astea, sa gasesc un prim 11, chiar 13-14 jucatori pe care ma voi baza. Repet, timpul este atat de scurt, incat fiecare amanunt este foarte important.



Am adus si tineri, am adus si experienta, jucatori care au jucat. Am adus jucatori tineri cu potential, care pot sa ne ajute, jucatori tineri care au jucat pe la loturile nationale ale Romaniei. Sper sa le dau incredere, sper sa demonstreze ca nu am gresit. Vor avea si ei concurenta foarte mare, pentru ca oricare dintre ei poate sa fie titular.



Suntem cam dublati pe posturi. Ne mai trebuie un fundas central, speram sa vina in Turcia in seara asta, sau cel tarziu maine. si cam asta este toata campania.



Nu, nu (Andrei Vlad nu vine la Calarasi). Pe Andrei Vlad l-am vrut in vara. Atunci, domnul Becali nu l-a dat pentru ca spera sa joace titular si sa fie primul portar al echipei. Acum a fost doar o discutie, dar l-am luat pe Calancea si orice discutie e inchisa.



Ianis Stoica este un jucator care pe mine m-a impresionat foarte mult in Cupa Romaniei, care a pus foarte multe probleme. Este un jucator de real talent. Are calitati fizice, pentru varsta lui exceptionale. Are doar 16 ani, daca merita, va juca" a spus Dan Alexa.